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  • 20.01, 00:03

Нигерия ввела войска в Гамбию для поддержки нового президента

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Нигерия ввела войска в Гамбию для поддержки нового президента

Нигерия ввела войска в Гамбию для поддержки нового президента

Нигерийские вооруженные силы вошли в Гамбию, чтобы обеспечить передачу власти избранному главе государства Адаме Барроу со стороны бывшего президента Яйи Джамме.

В заявлении Вооруженных сил Нигерии говорится, что подразделения, вошедшие на территорию Гамбии, будут размещены в стране в качестве резервных для защиты населения и поддержания мира и безопасности.

Сегодня победивший на выборах президента в Гамбии кандидат Адама Барроу официально вступил в должность. Его привели к присяге, но церемония состоялась на территории посольства Гамбии в Сенегале. Тем временем самолеты ВВС Нигерии проводили разведывательные полеты над территорией его страны.

Политический кризис в Гамбии начался в конце минувшего года. 1 декабря состоялись выборы, на которых уверенно победил Барроу, набрав 45,5% голосов. Спустя два дня Джамме признал проигрыш, но спустя еще некоторое время заявил о серьезных ошибках избиркома. Однако независимая избирательная комиссия признала результаты выборов легитимными. Тогда за день до истечения полномочий Яйи Джамме объявил в стране чрезвычайное положение.

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