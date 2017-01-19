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  • 19.01, 21:01

Подчуфарова упустила победу в индивидуальной гонке в Антхольце на последнем рубеже

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  • Фото РИА Новости, Алексей Филиппов
Подчуфарова упустила победу в индивидуальной гонке в Антхольце на последнем рубеже

Подчуфарова упустила победу в индивидуальной гонке в Антхольце на последнем рубеже

Подчуфарова упустила победу в индивидуальной гонке в Антхольце на последнем рубеже
  • Фото РИА Новости, Алексей Филиппов

    • Российские биатлонистки остались без медалей в индивидуальной гонке на шестом этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце. Всех спортсменок подвела неточная стрельба.

    Лучшей из россиянок стала Ольга Подчуфарова, занявшая восьмое место. Биатлонистка прошла без ошибок три огневых рубежа, а на последнем допустила сразу два промаха, получив к итоговому времени две штрафные минуты. При этом победительнице немке Лауре Дальмайер Подчуфарова уступила в итоге меньше — 1 минуту 39,8 секунды.

    После гонки Подчуфарова объяснила промахи «не самой выгодной ветровой ситуацией».

    Ольга Подчуфарова: «Настрой перед гонкой был злой. Я некомфортно себя ощущаю, показывая такие результаты. В голову лезут всякие мысли. Поэтому настраивалась на хорошую стрельбу. На последний рубеж я старалась подойти с максимально трезвой головой, проконтролировать все мышечные ощущения. Думаю, промахи случились из-за того, что попала не в самую выгодную ветровую ситуацию. На последнем круге показала ту скорость, на которую я способна на данный момент. Имея опыт выступления здесь, иначе прошла некоторые участки трассы. Состояние сегодня было неплохое, удавалось удерживать дистанционную скорость».

    Еще одна россиянка Татьяна Акимова заняла 12-е место (+2.14,5, четыре промаха). Екатерина Глазырина показала 25-й результат (+4.04,0, четыре промаха), Ульяна Кайшева — 47-й (+5.54,1, шесть промахов), Ирина Услугина — 70-й (+7.54,5, семь промахов).

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