Житель Кипени построил потешную крепость, где учит детей кузнечному ремеслу

Аттракцион невиданной щедрости появился в Ленинградской области благодаря энтузиазму бывшего сварщика Николая Рогозева.

68 Ленинградская область

В деревне Кипень бывший петербургский электрик в заброшенном карьере за пять лет построил потешную крепость. Экстремальные горки, маяк и корабль, концертная площадка, поле для метания топора и стрельбы из лука — всё это своими руками, на собственные деньги и абсолютно бесплатно для посетителей.Николаевская потешная крепость популярна не только у местных жителей, сюда приезжают и горожане. Но в ближайшее время центр развлечения под открытым небом может прекратить работу. В карьере намерены начать строительные работы.Николай Иванович рассказывает, что изначально хотел не просто сделать центр развлечений для детей, но и заодно учить их чему-то: например, как пользоваться столярным и плотницким инструментом.Кузница в крепости работает совсем недавно. И Юрий Ермолинский, профессиональный сварщик и помощник кузнеца признается, что пока учится сам, получая явное удовольствие от процесса.Ковать железо нужно, пока горячо, но никаких дивидендов из своей затеи Николай Рогозев не извлекает. Наоборот: ушел с работы, чтобы посвящать все время крепости, денег за вход не берет и надеется только, что собственники не решат вдруг застроить эту землю коттеджами. Тогда уже отстоять крепость точно не выйдет. Какую бы решительность ни демонстрировали ее защитники.Подробности — в репортаже