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  • 19.01, 19:31
Житель Кипени построил потешную крепость, где учит детей кузнечному ремеслу. Ленинградская область. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Житель Кипени построил потешную крепость, где учит детей кузнечному ремеслу

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Житель Кипени построил потешную крепость, где учит детей кузнечному ремеслу

Житель Кипени построил потешную крепость, где учит детей кузнечному ремеслу

Житель Кипени построил потешную крепость, где учит детей кузнечному ремеслу

    Аттракцион невиданной щедрости появился в Ленинградской области благодаря энтузиазму бывшего сварщика Николая Рогозева.

    В деревне Кипень бывший петербургский электрик в заброшенном карьере за пять лет построил потешную крепость. Экстремальные горки, маяк и корабль, концертная площадка, поле для метания топора и стрельбы из лука — всё это своими руками, на собственные деньги и абсолютно бесплатно для посетителей.

    Николаевская потешная крепость популярна не только у местных жителей, сюда приезжают и горожане. Но в ближайшее время центр развлечения под открытым небом может прекратить работу. В карьере намерены начать строительные работы.

    Николай Иванович рассказывает, что изначально хотел не просто сделать центр развлечений для детей, но и заодно учить их чему-то: например, как пользоваться столярным и плотницким инструментом.

    Кузница в крепости работает совсем недавно. И Юрий Ермолинский, профессиональный сварщик и помощник кузнеца признается, что пока учится сам, получая явное удовольствие от процесса.

    Ковать железо нужно, пока горячо, но никаких дивидендов из своей затеи Николай Рогозев не извлекает. Наоборот: ушел с работы, чтобы посвящать все время крепости, денег за вход не берет и надеется только, что собственники не решат вдруг застроить эту землю коттеджами. Тогда уже отстоять крепость точно не выйдет. Какую бы решительность ни демонстрировали ее защитники.

    Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Кобылкова.

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