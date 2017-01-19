Потомок Миклухо-Маклая готовит уникальную экспедицию в Петербурге

Петербургские этнографы и антропологи собираются повторить легендарный путь Николая Миклухо-Маклая .

За 100 дней ученые намерены преодолеть 30 тысяч километров, посетить три континента и восемь стран.Но прежде всего участников интересует Папуа — Новая Гвинея. Именно здесь потомок Миклухо-Маклая планирует встретиться с местным жителем, прямым потомком папуаса, которого когда-то спас и вылечил русский путешественник. Продолжительная экспедиция организована Русским географическим обществом и фондом имени Миклухо-Маклая., потомок Н. Н. Миклухо-Маклая: «Мы делаем уникальный маршрут на автомобилях. В каждом экипаже будет по три-четыре человека. Мы будем снимать экспедицию на видео. За ней можно будет следить онлайн. Николай Николаевич первым из ученых оказался в Папуа — Новой Гвинее. <…> Для меня будет большим чудом встретиться именно с тем потомком папуаса, с которым встречался Н. Н. Миклухо-Маклай. Именно этот потомок хранит легенду о Маклае».Подробнее — в видеоматериале НТВ.