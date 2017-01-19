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  • 19.01, 19:31
Потомок Миклухо-Маклая готовит уникальную экспедицию в Петербурге. Санкт-Петербург, география и топонимика, экспедиции. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Потомок Миклухо-Маклая готовит уникальную экспедицию в Петербурге

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Потомок Миклухо-Маклая готовит уникальную экспедицию в Петербурге

Потомок <nobr>Миклухо-Маклая</nobr> готовит уникальную экспедицию в Петербурге

    Петербургские этнографы и антропологи собираются повторить легендарный путь Николая Миклухо-Маклая.

    За 100 дней ученые намерены преодолеть 30 тысяч километров, посетить три континента и восемь стран.

    Но прежде всего участников интересует Папуа — Новая Гвинея. Именно здесь потомок Миклухо-Маклая планирует встретиться с местным жителем, прямым потомком папуаса, которого когда-то спас и вылечил русский путешественник. Продолжительная экспедиция организована Русским географическим обществом и фондом имени Миклухо-Маклая.

    Николай Миклухо-Маклай, потомок Н. Н. Миклухо-Маклая: «Мы делаем уникальный маршрут на автомобилях. В каждом экипаже будет по три-четыре человека. Мы будем снимать экспедицию на видео. За ней можно будет следить онлайн. Николай Николаевич первым из ученых оказался в Папуа — Новой Гвинее. <…> Для меня будет большим чудом встретиться именно с тем потомком папуаса, с которым встречался Н. Н. Миклухо-Маклай. Именно этот потомок хранит легенду о Маклае».

    Подробнее — в видеоматериале НТВ.

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