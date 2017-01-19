В Германии разрешили медицинское употребление марихуаны

Бундестаг принял сегодня законопроект, разрешающий медицинское употребление марихуаны.ТАСС со ссылкой на документ, получить марихуану по рецепту смогут люди, страдающие онкологическими и неврологическими заболеваниями для снятия болевого синдрома.
Врачи будут выписывать так называемую «медицинскую» марихуану лишь в случае, если никакие другие препараты пациенту подходить не будут. Приобрести ее можно будет в аптеках, а страховые компании будут компенсировать все расходы частных лиц.
Для организации легального оборота наркотического средства будет создано государственное агентство по контролю за распространением лечебной марихуаны. Эта инстанция будет выдавать разрешения профильным предприятиям на выращивание конопли и потом закупать продукцию, которая впоследствии будет предоставлена фармакологическим компаниям. Агентство также будет в случае необходимости закупать сырье за границей.
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