Петербуржцы погружаются в иордани и фотографируются на льду

Северная столица празднует Крещение Господне. В разных районах города оборудовано 26 купелей.

Миллионы православных верующих встретили Крещение Господне. Крещение или Богоявление — один из главных и самых древних х… Опубликовано НТВ 18 января 2017 г.

В полдень освятили центральную в Петербурге иордань возле Трубецкого бастиона Петропавловской крепости. Верующие сегодня отмечают один из главных православных праздников — Крещение Господне. Совершить троекратное омовение здесь можно будет до полуночи.Рядом с купелью дежурят спасатели, они проводят инструктаж. Среди верующих особенно заметны были иностранные ныряльщики. Эндрю Суберу, после того как принял православие, уже в шестой раз в Крещение заходит в ледяную воду. По его следам к иордани сегодня направился и близкий друг из Камеруна Тео Смит.После обряда верующим предлагают отведать блюда полевой кухни и выпить горячего чая. Но уже после купания в иордани многие от адреналина и положительных эмоций не чувствуют холода и продолжают фотографироваться на льду под песни русского народного коллектива.