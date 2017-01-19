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  • 19.01, 19:31
Петербуржцы погружаются в иордани и фотографируются на льду. Санкт-Петербург, православие, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Петербуржцы погружаются в иордани и фотографируются на льду

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Петербуржцы погружаются в иордани и фотографируются на льду

Петербуржцы погружаются в иордани и фотографируются на льду

Петербуржцы погружаются в иордани и фотографируются на льду

    Северная столица празднует Крещение Господне. В разных районах города оборудовано 26 купелей.

    В полдень освятили центральную в Петербурге иордань возле Трубецкого бастиона Петропавловской крепости. Верующие сегодня отмечают один из главных православных праздников — Крещение Господне. Совершить троекратное омовение здесь можно будет до полуночи.

    Рядом с купелью дежурят спасатели, они проводят инструктаж. Среди верующих особенно заметны были иностранные ныряльщики. Эндрю Суберу, после того как принял православие, уже в шестой раз в Крещение заходит в ледяную воду. По его следам к иордани сегодня направился и близкий друг из Камеруна Тео Смит.

    После обряда верующим предлагают отведать блюда полевой кухни и выпить горячего чая. Но уже после купания в иордани многие от адреналина и положительных эмоций не чувствуют холода и продолжают фотографироваться на льду под песни русского народного коллектива.

    Миллионы православных верующих встретили Крещение Господне. Крещение или Богоявление — один из главных и самых древних х…

    Опубликовано НТВ 18 января 2017 г.

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