Литовский суд вызвал Михаила Горбачёва на допрос

Бывший президент СССР получил повестку в Вильнюсский окружной суд в качестве свидетеля о событиях 1991 года, в результате которых погибли 14 человек.
Айнора Корнеля Мацявичене: «Суду вернулось сообщение о вручении повестки. На сообщении, адресованном суду, стоит подпись Михаила Горбачёва».
В марте 1990 года Верховный Совет Литвы объявил о восстановлении независимости республики. Власти СССР нашли это решение противоречащим Конституции. В результате в январе 1991 года в Литве начались массовые несанкционированные акции протесты, после этого в республики перебросили спецподразделения. В ходе столкновений протестующих с военными 13 января погибли 14 человек, порядка 600 пострадали.
Рассмотрение в суде дела о событиях в Вильнюсе началось в 2016 году. Суд приступил к опросу пострадавших и свидетелей. Всего в материалах делах фигурирует порядка 500 человек. В Москве критически восприняли новость о процессе.
Комментарии