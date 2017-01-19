Дворцовый мост стал символом Петербурга на Евро-2020

В Петербурге представили логотип Северной столицы в качестве города, принимающего матчи чемпионата Европы по футболу в 2020 году, а также показали брендированный к Кубку конфедераций-2017 поезд метро.

Когда встречаешь расклеенные к Кубку конфедераций вагоны метро, так и хочется сказать, что им сегодня много чести. На платформе их встречают любимые петербуржцами спортсмены и музыканты. Когда все они зайдут в поезд, его смело можно будет назвать звездным составом, передаетСтарт брендированному поезду не случайно дали на станции «Крестовский остров». Именно здесь пройдет первый матч Кубка конфедераций — 2017. Красно-синий состав из шести вагонов задержался на платформе чуть дольше обычного, чтобы все высокие гости и многочисленные журналисты успели зайти.На вагонах — символика Кубка, название сайта fifa.com, где можно приобрести билеты, даты проведения и города, в которых пройдет турнир. Взявшись за поручни, губернатор Петербурга и вице-премьер РФ по спорту обсудили футбол под стук колес.До станции «Адмиралтейская» спецсостав проследовал, как говорится, от ворот до ворот без остановок. Добавив ярких впечатлений как стоящим на платформах, так и самим звездным пассажирам: футболисту Вячеславу Малафееву и певцу Василию Герелло.Затем состоялась презентация логотипа Петербурга к чемпионату Европы по футболу 2020 года. В Северной столице России состоятся три матча группового этапа и один матч четвертьфинала. Как отмечает, с презентацией логотипа тянули до последнего. Видимо, готовили сюрприз.А перед этим подробно рассказали новую схему чемпионата Европы. Теперь футбольный праздник не замыкается на одной стране, а колесит по всему Старому Свету. Евро пройдет в 13 городах: Баку, Будапеште, Глазго.Причем всем принимающим сторонам не гарантировано место в финальной части турнира. Санкт-Петербург от России представлял себя последним. Подчеркнем, что въезд болельщиков в эти города будет безвизовым., президент УЕФА (Словения): «Я уверен, я ожидаю увидеть Санкт-Петербург не только блестящим организатором турнира. Я жду много дружелюбия на поле и за его пределами. А также надеюсь на хорошую организацию безопасности на Евро-2020».На эмблеме Петербурга, как и у других городов, изображен мост. По замыслу именно переправы должны соединить болельщиков всей Европы. Правда, есть одно отличие. Именно Дворцовый — единственный изображен разведенным. Что неудивительно, ведь это узнаваемый туристический бренд. Правда, у организаторов, кажется, уже есть идеи — как и когда его свести.