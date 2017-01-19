Европу сковали небывалые морозы

Природа испытывает на прочность жителей не только Италии, где в результате землетрясения лавина накрыла отель, но и всего Старого Света.
От холода страдают в Венгрии, Сербии и Хорватии. Льдами скован Дунай, остановлено судоходство. Люди подкармливают птиц и животных.
В Париже впервые за последние пять лет замерзли фонтаны. Они превратились в зеркальные катки, что очень радует туристов, которые наслаждаются красивыми видами.
А на Пиренеях из-за сильных снегопадов более пяти тысяч домов остались без электричества.
Комментарии