Место встречи
Место встречи
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 19.01, 14:58
Европу сковали небывалые морозы. Европа, зима, Испания, погода, Франция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Европу сковали небывалые морозы

2 комментария
Европу сковали небывалые морозы

Европу сковали небывалые морозы

Европу сковали небывалые морозы

    Природа испытывает на прочность жителей не только Италии, где в результате землетрясения лавина накрыла отель, но и всего Старого Света.

    Необычные для этих мест морозы сковали южные и восточные регионы Европы. В испанской Каталонии объявлен режим чрезвычайной ситуации — впервые за 100 лет на знаменитых пляжах Средиземного моря выпал снег, температура опустилась до рекордных минус 13. Не лучше погода и в Мадриде.

    От холода страдают в Венгрии, Сербии и Хорватии. Льдами скован Дунай, остановлено судоходство. Люди подкармливают птиц и животных.

    В Париже впервые за последние пять лет замерзли фонтаны. Они превратились в зеркальные катки, что очень радует туристов, которые наслаждаются красивыми видами.

    А на Пиренеях из-за сильных снегопадов более пяти тысяч домов остались без электричества.

    Новости по теме

    Осень-зима 2016–2017

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru