Европу сковали небывалые морозы

Природа испытывает на прочность жителей не только Италии, где в результате землетрясения лавина накрыла отель, но и всего Старого Света.

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Необычные для этих мест морозы сковали южные и восточные регионы Европы. В испанской Каталонии объявлен режим чрезвычайной ситуации — впервые за 100 лет на знаменитых пляжах Средиземного моря выпал снег, температура опустилась до рекордных минус 13. Не лучше погода и в Мадриде.От холода страдают в Венгрии, Сербии и Хорватии. Льдами скован Дунай, остановлено судоходство. Люди подкармливают птиц и животных.В Париже впервые за последние пять лет замерзли фонтаны. Они превратились в зеркальные катки, что очень радует туристов, которые наслаждаются красивыми видами.А на Пиренеях из-за сильных снегопадов более пяти тысяч домов остались без электричества.