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  • 19.01, 13:27
Высотка обрушилась после пожара в Тегеране: не менее 30 погибших. Иран, небоскребы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Высотка обрушилась после пожара в Тегеране: не менее 30 погибших

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Высотка обрушилась после пожара в Тегеране: не менее 30 погибших

Высотка обрушилась после пожара в Тегеране: не менее 30 погибших

Высотка обрушилась после пожара в Тегеране: не менее 30 погибших

    По меньшей мере 30 человек погибли в результате обрушения многоэтажного здания в иранской столице.

    По информации местных СМИ, «здание в центральной части Тегерана обрушилось вследствие пожара, в результате чего погибли 30 человек».

    Тем временем ТАСС сообщает, что все погибшие при обрушении — пожарные. По данным официальных источников, под завалами могут находиться от 50 до 100 человек. На месте происшествия работают спасатели, которые при помощи собак пытаются обнаружить выживших.

    Кадры иранского телевидения свидетельствуют о серьезных разрушениях зданий, находящихся рядом с рухнувшей многоэтажкой. В городе объявлено чрезвычайное положение. На место происшествия прибыл мэр иранской столицы Багер Галибаф.

    В настоящее время ведется разбор завалов. Сохраняется угроза повторного возгорания. Автомобильное движение в центре города затруднено, наблюдается сильное задымление. Эвакуированы люди из находящихся рядом с местом происшествия зданий, в том числе из посольств Турции и Великобритании.

    Считающееся самой старой высоткой в Тегеране 17-этажное здание «Пласко» загорелось в районе 8 часов утра по местному времени. Порядка 200 пожарных были отправлены на место происшествия и несколько часов боролись с пламенем. Здание было построено в 1962 году, в нем располагались магазины с одеждой.

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