Семья отравилась средством от тараканов в Приморье: погиб ребенок

Следователи в Приморье проводят проверку по факту гибели ребенка и отравления троих членов его семьи, предположительно, средством для уничтожения насекомых.СУ СК по Приморскому краю, инцидент произошел в городе Артём.
Из сообщения СУ СК по Приморскому краю: «Днем в квартире дома сотрудники скорой помощи обнаружили тело пятилетнего ребенка с признаками отравления. Кроме того, с симптомами отравления госпитализированы еще трое членов семьи».
По предварительным данным следователей, причиной отравления могло стать вдыхание паров неизвестного вещества, которое накануне принес отец семейства, чтобы уничтожить насекомых.
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