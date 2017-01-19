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  • 19.01, 13:27

Семья отравилась средством от тараканов в Приморье: погиб ребенок

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Семья отравилась средством от тараканов в Приморье: погиб ребенок

Семья отравилась средством от тараканов в Приморье: погиб ребенок

Следователи в Приморье проводят проверку по факту гибели ребенка и отравления троих членов его семьи, предположительно, средством для уничтожения насекомых.

Как сообщает СУ СК по Приморскому краю, инцидент произошел в городе Артём.

Из сообщения СУ СК по Приморскому краю: «Днем в квартире дома сотрудники скорой помощи обнаружили тело пятилетнего ребенка с признаками отравления. Кроме того, с симптомами отравления госпитализированы еще трое членов семьи».

По предварительным данным следователей, причиной отравления могло стать вдыхание паров неизвестного вещества, которое накануне принес отец семейства, чтобы уничтожить насекомых.

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