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  • 19.01, 11:56

Действующий чемпион Australian Open Новак Джокович вылетел во втором круге

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Действующий чемпион Australian Open Новак Джокович вылетел во втором круге

Действующий чемпион Australian Open Новак Джокович вылетел во втором круге

Действующий чемпион Australian Open Новак Джокович вылетел во втором круге
  • Фото Associated Press © 2017, Aaron Favila

    • Шестикратный победитель Открытого чемпионата Австралии по теннису Новак Джокович завершил выступление на турнире в этом году уже после второго матча.

    Сенсацию во втором круге Australian Open сотворил Денис Истомин из Узбекистана. Встреча, растянувшаяся на пять сетов, продолжалась почти пять часов.

    Проиграв первый сет на тай-брейке, Новак Джокович взял следующие два, но теннисисту из Узбекистана удалось в четвертой партии вновь на тай-брейке сравнять счет, а затем и обыграть вторую ракетку мира в решающем пятом сете — 7:6 (10:8), 5:7, 2:6, 7:6 (7:5), 6:4.

    Это первая победа Истомина над Джоковичем в карьере. В матче он сделал 17 эйсов против 14 у серба. Джокович допустил девять двойных ошибок против трех у Истомина.

    Денис Истомин: «Я так хорошо играл, что удивил сам себя. Спасибо команде, маме. Мы проделали хорошую работу. Эта победа значит очень многое, теперь я чувствую, что могу играть с игроками топ-уровня».



    Джокович становился лучшим на кортах Мельбурна в 2008, 2011, 2012, 2013, 2015 и 2016 годах.

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