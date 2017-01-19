Действующий чемпион Australian Open Новак Джокович вылетел во втором круге

Шестикратный победитель Открытого чемпионата Австралии по теннису Новак Джокович завершил выступление на турнире в этом году уже после второго матча.

Сенсацию во втором круге Australian Open сотворил Денис Истомин из Узбекистана. Встреча, растянувшаяся на пять сетов, продолжалась почти пять часов.Проиграв первый сет на тай-брейке, Новак Джокович взял следующие два, но теннисисту из Узбекистана удалось в четвертой партии вновь на тай-брейке сравнять счет, а затем и обыграть вторую ракетку мира в решающем пятом сете — 7:6 (10:8), 5:7, 2:6, 7:6 (7:5), 6:4.Это первая победа Истомина над Джоковичем в карьере. В матче он сделал 17 эйсов против 14 у серба. Джокович допустил девять двойных ошибок против трех у Истомина.: «Я так хорошо играл, что удивил сам себя. Спасибо команде, маме. Мы проделали хорошую работу. Эта победа значит очень многое, теперь я чувствую, что могу играть с игроками топ-уровня».Джокович становился лучшим на кортах Мельбурна в 2008, 2011, 2012, 2013, 2015 и 2016 годах.