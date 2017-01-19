Действующий чемпион Australian Open Новак Джокович вылетел во втором круге

Шестикратный победитель Открытого чемпионата Австралии по теннису Новак Джокович завершил выступление на турнире в этом году уже после второго матча.
Проиграв первый сет на тай-брейке, Новак Джокович взял следующие два, но теннисисту из Узбекистана удалось в четвертой партии вновь на тай-брейке сравнять счет, а затем и обыграть вторую ракетку мира в решающем пятом сете — 7:6 (10:8), 5:7, 2:6, 7:6 (7:5), 6:4.
Это первая победа Истомина над Джоковичем в карьере. В матче он сделал 17 эйсов против 14 у серба. Джокович допустил девять двойных ошибок против трех у Истомина.
Денис Истомин: «Я так хорошо играл, что удивил сам себя. Спасибо команде, маме. Мы проделали хорошую работу. Эта победа значит очень многое, теперь я чувствую, что могу играть с игроками топ-уровня».
WOW! Defending champ Novak #Djokovic is OUT of #AusOpen! Istomin wins 7–6, 5–7, 2–6, 7–6, 6–4. pic.twitter.com/DsDJLilWXW— #AusOpen (@AustralianOpen) January 19, 2017
Джокович становился лучшим на кортах Мельбурна в 2008, 2011, 2012, 2013, 2015 и 2016 годах.
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