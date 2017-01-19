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  • 19.01, 10:24

Избранный вице-президент США назвал ошибкой смягчение приговора Мэннингу

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Избранный вице-президент США назвал ошибкой смягчение приговора Мэннингу

Избранный <nobr>вице-президент</nobr> США назвал ошибкой смягчение приговора Мэннингу

Избранный вице-президент США Майкл Пенс назвал ошибкой решение президента Барака Обамы смягчить приговор осужденному информатору WikiLeaks Брэдли Мэннингу.

Майкл Пенс, которого цитирует РИА Новости, заявил, что считает Мэннинга предателем, скомпрометировавшим национальную безопасность США.

Майкл Пенс: «Смягчение приговора рядовому Мэннингу было ошибкой, рядовой Мэннинг — предатель, и не следовало превращать его в мученика. Его действия скомпрометировали национальную безопасность США и поставили под удар американских военнослужащих. Я очень сильно не согласен с решением президента».

Брэдли Мэннинг должен был сидеть в тюрьме до 2045 года. В 2010-м он получил 35 лет за раскрытие секретных файлов Пентагона и Госдепартамента США. После указа Обамы Мэннинг сможет выйти на свободу 17 мая текущего года, отсидев семь лет.

Сразу после приговора информатор WikiLeaks объявил, что он женщина, и поменял имя на Челси.

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