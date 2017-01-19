Избранный вице-президент США назвал ошибкой смягчение приговора Мэннингу

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РИА Новости, заявил, что считает Мэннинга предателем, скомпрометировавшим национальную безопасность США.
вице-президент США Майкл Пенс назвал ошибкой решение президента Барака Обамы смягчить приговор осужденному информатору WikiLeaks Брэдли Мэннингу.
Майкл Пенс: «Смягчение приговора рядовому Мэннингу было ошибкой, рядовой Мэннинг — предатель, и не следовало превращать его в мученика. Его действия скомпрометировали национальную безопасность США и поставили под удар американских военнослужащих. Я очень сильно не согласен с решением президента».
Брэдли Мэннинг должен был сидеть в тюрьме до 2045 года. В 2010-м он получил 35 лет за раскрытие секретных файлов Пентагона и Госдепартамента США. После указа Обамы Мэннинг сможет выйти на свободу 17 мая текущего года, отсидев семь лет.
Сразу после приговора информатор WikiLeaks объявил, что он женщина, и поменял имя на Челси.
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