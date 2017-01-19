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  • 19.01, 08:54
Денис Мацуев выступил на Всемирном экономическом форуме. Швейцария, музыка и музыканты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Денис Мацуев выступил на Всемирном экономическом форуме

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Денис Мацуев выступил на Всемирном экономическом форуме

Денис Мацуев выступил на Всемирном экономическом форуме

Денис Мацуев выступил на Всемирном экономическом форуме

    В швейцарском Давосе, где проходит Всемирный экономический форум, выступил
    российский пианист Денис Мацуев.

    Музыкант исполнил произведения Чайковского, Бетховена и Рахманинова.

    Мацуев отметил, что выступает на этом форуме не впервые, и оценил дружескую и творческую атмосферу, которая всегда царит на этих концертах.

    Всемирный экономический форум в Давосе открылся 17 января в 47-й раз. В этом году он собрал рекордное число участников — около 3000 бизнесменов и политиков из 70 стран мира. Российскую делегацию возглавляет первый заместитель председателя правительства Игорь Шувалов.

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