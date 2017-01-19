Денис Мацуев выступил на Всемирном экономическом форуме

В швейцарском Давосе, где проходит Всемирный экономический форум, выступил

российский пианист Денис Мацуев.

Музыкант исполнил произведения Чайковского, Бетховена и Рахманинова.Мацуев отметил, что выступает на этом форуме не впервые, и оценил дружескую и творческую атмосферу, которая всегда царит на этих концертах.Всемирный экономический форум в Давосе открылся 17 января в 47-й раз. В этом году он собрал рекордное число участников — около 3000 бизнесменов и политиков из 70 стран мира. Российскую делегацию возглавляет первый заместитель председателя правительства Игорь Шувалов.