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  • 19.01, 05:52

Телефонные террористы «заминировали» десятки еврейских центров в США

1 комментарий

Телефонные террористы «заминировали» десятки еврейских центров в США

Телефонные террористы «заминировали» десятки еврейских центров в США

В США расследуют телефонные угрозы в адрес десятков еврейских центров.

В среду 27 еврейских центров в 17 штатах получили по телефону сообщения о заложенных бомбах. Здания пришлось эвакуировать, однако все угрозы оказались ложными.

Это уже вторая волна угроз в адрес еврейских центров с начала года. Ответственность за «минирование» не взял никто.

К расследованию инцидента подключилось ФБР, сообщает ТАСС.

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