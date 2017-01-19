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Телефонные террористы «заминировали» десятки еврейских центров в США
19.01.2017, 05:30
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Телефонные террористы «заминировали» десятки еврейских центров в США
В США расследуют телефонные угрозы в адрес десятков еврейских центров.
67
США
телефонный терроризм
В среду 27 еврейских центров в 17 штатах получили по телефону сообщения о заложенных бомбах. Здания пришлось эвакуировать, однако все угрозы оказались ложными.
Это уже вторая волна угроз в адрес еврейских центров с начала года. Ответственность за «минирование» не взял никто.
К расследованию инцидента подключилось ФБР, сообщает
ТАСС
.
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