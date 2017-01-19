Место встречи
Место встречи
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 19.01, 01:18

Китай намерен выстроить новые отношения с США

комментировать

Китай намерен выстроить новые отношения с США

Китай намерен выстроить новые отношения с США

Председатель КНР Си Цзиньпин рассказал о политике Китая в отношении России, США, Европы и стран БРИКС.

По словам лидера КНР, Китай будет стремиться к построению нового режима отношений с США и к всестороннему стратегическому сотрудничеству с Россией. Об этом Си Цзиньпин заявил на встрече с участием генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и председателя Генассамблеи ООН Питера Томпсона в Женеве.

Си Цзиньпин, председатель КНР: «Китай будет стремиться создать рамки отношений с крупными державами, характеризующиеся общей стабильностью и сбалансированным ростом».

Лидер КНР отметил, что с Европой будет осуществляться партнерство «во имя мира, роста, реформ», а с государствами БРИКС — «отношения единства и сотрудничества». С развивающимися странами отношения будут «прагматичными», чтобы «способствовать дальнейшему развитию». Си Цзиньпин подчеркнул неизменную приверженность Китая политике многосторонности, передает ТАСС.

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru