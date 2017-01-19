Китай намерен выстроить новые отношения с США

Председатель КНР Си Цзиньпин рассказал о политике Китая в отношении России, США, Европы и стран БРИКС.
Си Цзиньпин, председатель КНР: «Китай будет стремиться создать рамки отношений с крупными державами, характеризующиеся общей стабильностью и сбалансированным ростом».
Лидер КНР отметил, что с Европой будет осуществляться партнерство «во имя мира, роста, реформ», а с государствами БРИКС — «отношения единства и сотрудничества». С развивающимися странами отношения будут «прагматичными», чтобы «способствовать дальнейшему развитию». Си Цзиньпин подчеркнул неизменную приверженность Китая политике многосторонности, передает ТАСС.
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