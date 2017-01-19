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  • 19.01, 02:50
В Лондоне встретили первый грузовой поезд из Китая. Великобритания, Китай, Лондон, поезда. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Лондоне встретили первый грузовой поезд из Китая

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В Лондоне встретили первый грузовой поезд из Китая

В Лондоне встретили первый грузовой поезд из Китая

В Лондоне встретили первый грузовой поезд из Китая

    18 дней, 12 тысяч километров, 7 стран — в Лондон прибыл первый грузовой состав из Китая.

    Поезд выехал из китайского города Иу 1 января и накануне прибыл в Лондон. На своем пути он пересек границы Казахстана, России, Белоруссии, Польши, Германии, Бельгии и Франции, откуда по тоннелю под Ла-Маншем прибыл в Лондон.

    Состав привез 58 контейнеров с китайской продукцией, в том числе одежду, ткани, бытовые товары. На платформе поезд встречали танцоры, барабанщики и хореографы, переодетые в китайских драконов. В церемонии приняли участие официальные лица из посольства КНР в Великобритании и торговые представители, передает ТАСС.

    Великобритания стала 18-й по счету европейской страной, с которой КНР наладил прямое железнодорожное сообщение, а Лондон — 15-й по счету европейской столицей, куда теперь еженедельно будут прибывать китайские товарные поезда.

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