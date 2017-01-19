В Лондоне встретили первый грузовой поезд из Китая

18 дней, 12 тысяч километров, 7 стран — в Лондон прибыл первый грузовой состав из Китая.
Состав привез 58 контейнеров с китайской продукцией, в том числе одежду, ткани, бытовые товары. На платформе поезд встречали танцоры, барабанщики и хореографы, переодетые в китайских драконов. В церемонии приняли участие официальные лица из посольства КНР в Великобритании и торговые представители, передает ТАСС.
Великобритания стала 18-й по счету европейской страной, с которой КНР наладил прямое железнодорожное сообщение, а Лондон — 15-й по счету европейской столицей, куда теперь еженедельно будут прибывать китайские товарные поезда.
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