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  • 18.01, 23:48

Самолет совершил вынужденную посадку в Красноярске из-за засорившихся туалетов

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Самолет совершил вынужденную посадку в Красноярске из-за засорившихся туалетов

Самолет совершил вынужденную посадку в Красноярске <nobr>из-за</nobr> засорившихся туалетов

Енисейская транспортная прокуратура начала проверку по факту инцидента с Boeing компании Pegas Fly.

Самолет следовал из Перми во вьетнамский город Камрань. Однако во время перелета пришлось совершить вынужденную посадку в Красноярске.

Оксана Горбунова, официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры: «В 23:39 местного времени борт совершил посадку. Енисейская транспортная прокуратура проводит проверку по факту технической посадки судна и соблюдения прав пассажиров».

Как сообщил источник в экстренных службах Красноярска, причиной посадки стало то, что все туалеты на борту оказались засорены, передает РИА Новости. Продолжать полет в таких условиях было невозможно. На борту Boeing находились 300 человек, в том числе три десятка детей. Всех их поместили на время решения проблемы в стерильную зону воздушной гавани.

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