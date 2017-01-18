Самолет совершил вынужденную посадку в Красноярске из-за засорившихся туалетов

Енисейская транспортная прокуратура начала проверку по факту инцидента с Boeing компании Pegas Fly.
Оксана Горбунова, официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры: «В 23:39 местного времени борт совершил посадку. Енисейская транспортная прокуратура проводит проверку по факту технической посадки судна и соблюдения прав пассажиров».
Как сообщил источник в экстренных службах Красноярска, причиной посадки стало то, что все туалеты на борту оказались засорены, передает РИА Новости. Продолжать полет в таких условиях было невозможно. На борту Boeing находились 300 человек, в том числе три десятка детей. Всех их поместили на время решения проблемы в стерильную зону воздушной гавани.
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