Спасение рыбаков со льдин вдохновило питерского художника Хиоши

На стене дома недалеко от станции метро «Парк Победы» появился
арт-объект на злободневную для МЧС тему.
Необычная инсталляция петербургского художника, известного под именем Хиоши, появилась на фасаде одного из зданий. Таким образом он решил напомнить о той работе, которую спасатели проделывают каждую весну на водоемах по всей России, в том числе и на Финском заливе в Петербурге.
Как рассказал сам художник, на создание этого арт-объекта его вдохновила каменная стена. Ее фактура напомнила расколотые льдины. Инсталляция состоит из нескольких фигур. Она получила название «Невидимая работа».
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