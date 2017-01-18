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  • 18.01, 22:17
Спасение рыбаков со льдин вдохновило питерского художника Хиоши. Санкт-Петербург, живопись и художники, искусство, скульптура. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Спасение рыбаков со льдин вдохновило питерского художника Хиоши

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Спасение рыбаков со льдин вдохновило питерского художника Хиоши

Спасение рыбаков со льдин вдохновило питерского художника Хиоши

Спасение рыбаков со льдин вдохновило питерского художника Хиоши

    На стене дома недалеко от станции метро «Парк Победы» появился арт-объект на злободневную для МЧС тему.

    Возле станции метро «Парк Победы» в Петербурге продолжается спасательная операция. Сотрудники МЧС снимают с льдины керамического рыбака.

    Необычная инсталляция петербургского художника, известного под именем Хиоши, появилась на фасаде одного из зданий. Таким образом он решил напомнить о той работе, которую спасатели проделывают каждую весну на водоемах по всей России, в том числе и на Финском заливе в Петербурге.

    Как рассказал сам художник, на создание этого арт-объекта его вдохновила каменная стена. Ее фактура напомнила расколотые льдины. Инсталляция состоит из нескольких фигур. Она получила название «Невидимая работа».

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