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  • 18.01, 22:17
Режиссер фильма «Коридор бессмертия» собирает деньги на завершение блокадной картины. Санкт-Петербург, блокада Ленинграда, история, кино. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Режиссер фильма «Коридор бессмертия» собирает деньги на завершение блокадной картины

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Режиссер фильма «Коридор бессмертия» собирает деньги на завершение блокадной картины

Режиссер фильма «Коридор бессмертия» собирает деньги на завершение блокадной картины

Режиссер фильма «Коридор бессмертия» собирает деньги на завершение блокадной картины

    Сегодня в Петербурге создатели фильма «Коридор бессмертия» рассказали о том, что неожиданно столкнулись с финансовыми проблемами.

    Для того чтобы закончить работу над картиной, создателям киноленты не хватает около 50 миллионов рублей. «Коридор бессмертия» посвящен строительству железной дороги через Синявинские высоты в 1943 году.

    У банка, где студия хранила средства, отозвали лицензию. Большую часть ленты все же удалось снять, но впереди еще много работы, в том числе по графике и монтажу. Так что теперь продюсеры рассчитывают на помощь всех, кто неравнодушен к отечественной истории и организовали сбор средств в Интернете.

    Фёдор Попов, режиссер-постановщик фильма «Коридор бессмертия»: «Мы были перед выбором: накладывать на себя руки, убегать куда-то или снимать картину. Нас немного поддержал комитет по культуре Питера, дал 1 млн 250 тыс. рублей и обещал дать столько же, когда мы закончим картину. И мы бросились вперед, стали снимать».

    Авторы картины надеются, что за год удастся решить все проблемы и фильм выпустят в прокат 18 января 2018 года — к 75-летию со дня прорыва блокады Ленинграда.

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