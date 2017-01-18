Режиссер фильма «Коридор бессмертия» собирает деньги на завершение блокадной картины

Сегодня в Петербурге создатели фильма «Коридор бессмертия» рассказали о том, что неожиданно столкнулись с финансовыми проблемами.

Для того чтобы закончить работу над картиной, создателям киноленты не хватает около 50 миллионов рублей. «Коридор бессмертия» посвящен строительству железной дороги через Синявинские высоты в 1943 году.У банка, где студия хранила средства, отозвали лицензию. Большую часть ленты все же удалось снять, но впереди еще много работы, в том числе по графике и монтажу. Так что теперь продюсеры рассчитывают на помощь всех, кто неравнодушен к отечественной истории и организовали сбор средств в Интернете., режиссер-постановщик фильма «Коридор бессмертия»: «Мы были перед выбором: накладывать на себя руки, убегать куда-то или снимать картину. Нас немного поддержал комитет по культуре Питера, дал 1 млн 250 тыс. рублей и обещал дать столько же, когда мы закончим картину. И мы бросились вперед, стали снимать».Авторы картины надеются, что за год удастся решить все проблемы и фильм выпустят в прокат 18 января 2018 года — к 75-летию со дня прорыва блокады Ленинграда.