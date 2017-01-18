В Госдуме осудили Совет Европы за критику законопроекта о декриминализации побоев в семье

Сегодня в российской Госдуме ответили на критику генсека Совета Европы по поводу нового законопроекта о декриминализации побоев в семье.исключение из числа преступлений однократное нанесение побоев в отношении родственников. В Совете Европы выразили обеспокоенность документом, который российский парламент принял в первом, базовом, чтении. В Думе попросили не вмешиваться.
Вячеслав Володин, председатель Госдумы: «Из Европы, наверное, виднее, как регулировать вопросы в европейских семьях, там у них свои традиции, свои уклады. А когда берут и вмешиваются в наши вопросы, наверное, это не очень правильно».
Володин при этом уточнил, что при принятии закона в Думе будут учитывать общественное мнение и, в частности, соцопросы.
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