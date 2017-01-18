В Красноярском крае поселок отключили от отопления в морозы из-за долгов

В Красноярском крае целый поселок, где проживают 6 тысяч человек, оказался на грани замерзания из-за противостояния с коммунальщиками. За огромные долги населенный пункт Кедровый был практически отключен от отопления, и температура в домах упала до критического уровня, а ведь на улице стоят лютые морозы. Власти даже заговорили о введении режима ЧС.

Отопление отключили, потому что за него не платят. И таких неплательщиков в поселке 90% жителей. Долги у многих уже в сотни тысяч рублей. Однако среди пострадавших оказались и добросовестные граждане.Сейчас на улице мороз минус 40, и семья Горбачёвых обогревает квартиру всеми возможными способами. Но батареи это не растопит — они чуть теплые. Соседи Сергея преуспели больше: плюс 14 градусов — это успех, радуется Павел. Грустить семье придется позже, когда придет платежка за электроэнергию — в четыре раз больше, чем обычно., местный житель: «Удивляет то, что мы платим вовремя, исправно. Но живем в холоде, а кто-то не платит годами».Последние несколько дней поселок городского типа Кедровый живет в режиме экономии угля, так что мерзнуть приходится всем: и добросовестным плательщикам, и должникам. Но это только полбеды. Власти известили жителей об угрозе остановки котельной из-за долгов перед угольщиками. Без тепла могут остаться все дома и социальные объекты. Местные власти собрали экстренное совещание., представитель администрации поселка: «В связи с наличием такой большой задолженности они не могут осуществлять без денег поставку угля».Когда начались перебои с поставкой угля, температуру подачи тепла в дома пришлось понизить на 10 градусов. Сейчас запасы угля на складе составляют 190 тонн. В трескучие морозы, как сейчас, на отопление поселка уходит 80 тонн, то есть запасов хватит меньше, чем на трое суток.Более 38 миллионов рублей — столько должны жители Кедрового ресурсоснабжающей организации. Это почти треть всего бюджета поселка. На некоторых семьях долги по 100 и 200 тысяч. В числе неплательщиков оказались вполне благополучные люди: работники школ, больниц, предприниматели. Местные власти уверены: реальная угроза чрезвычайной ситуации испугает должников., представитель администрации поселка: «У нас динамика собираемости в декабре упала до 10%. Из 100% начислений нанимателям и собственникам — а это более семи миллионов — собрали всего 450 тысяч».Кедровый — в прошлом военный городок, строился для дислокации ракетной дивизии. Местные жители вспоминают: пока поселение было закрытым, они бед не знали, за все отвечали военные. В нулевые дивизию сняли с боевого дежурства. И в последние годы Кедровый лихорадит из-за жилищно-коммунальных скандалов со сменой управляющих компаний.Многие жители не платят сознательно, потому что уверены: действующая жилищная организация не имеет права собирать с них деньги. После реорганизации прежняя управляющая компания «Городок» разделилась на ресурсоснабжающую и новую управляющую, но с таким же названием. В итоге люди просто запутались в «Городках» и перестали понимать, кому они на самом деле должны., житель поселка: «Я понимаю, что должен платить за коммунальные услуги: тепло, воду. Но готов платить не той УК, которая незаконно собирает деньги, а той, которая действительно должна моим домом управлять. А на данный момент, если вы зайдете на сайт Стройнадзора, в реестре нет этой компании».Местные власти все обвинения отрицают, предлагают сомневающимся выбрать управляющую компанию повторно. И сегодня в администрации отрапортовали, что несколько дней в холоде под угрозой отключения котельной дали результат — жители вернули больше миллиона рублей. Удалось погасить часть долга перед угольщиками и возобновить поставку топлива. Однако надолго этих денег не хватит.