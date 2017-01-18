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  • 18.01, 19:14
В честь годовщины прорыва блокады к мемориалам в Ленобласти легли живые цветы. Великая Отечественная война, Ленинградская область, Санкт-Петербург, блокада Ленинграда, история. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В честь годовщины прорыва блокады к мемориалам в Ленобласти легли живые цветы

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В честь годовщины прорыва блокады к мемориалам в Ленобласти легли живые цветы

В честь годовщины прорыва блокады к мемориалам в Ленобласти легли живые цветы

В честь годовщины прорыва блокады к мемориалам в Ленобласти легли живые цветы

    В Петербурге и области отмечают 74-ю годовщину прорыва блокады.

    Одно из ключевых торжеств прошло у музея-диорамы «Прорыв блокады Ленинграда». Именно там 18 января 1943 года в результате операции «Искра» войскам Ленинградского и Волховского фронтов удалось освободить узкий коридор шириной всего 10 километров для сухопутной связи с городом.

    И уже в начале февраля по новой «дороге жизни» прошли первые поезда. Сегодня на историческом месте собравшиеся провели митинг памяти и возложили цветы к белому танку «Ленинградец».

    Ветеранам губернатор Ленобласти Александр Дрозденко рассказал, что сейчас в окрестностях Петербурга строят одновременно четыре музея, посвященные блокаде: это новая мультимедийная экспозиция в музее «Кобона. Дорога жизни»; музей во Всеволожске, посвященный летчикам-балтийцам, и музей партизанской славы в Луге.

    А первая очередь новой диорамы «Прорыв» будет сдана уже 9 мая. И весь музей откроет свои двери в следующем году в день 75-й годовщины прорыва блокады.

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