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  • 18.01, 22:17
Законопроект о декриминализации побоев расколол общество на два лагеря. драки и избиения, законодательство, семья. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Законопроект о декриминализации побоев расколол общество на два лагеря

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Законопроект о декриминализации побоев расколол общество на два лагеря

Законопроект о декриминализации побоев расколол общество на два лагеря

    Перед обсуждением законопроекта о декриминализации побоев в семье в Думе результаты соцопроса представил фонд «Общественное мнение». Из него следует, что 44% российских граждан раскритиковали эту инициативу. Большинство из них — женщины. А вот поддержали законопроект 23%. И в данном случае большинство принадлежит мужчинам.

    Кристина Естихина вот уже больше года общается по с дочерью только по Skype, иногда получает от нее открытки. Девочку забрали прямо из школы в центр реабилитации. Педагоги вызвали сотрудников органов опеки после того, как увидели у 11-летней Саши синяк на лбу — результат вечерних игр с братом. Против мамы тут же завели уголовное дело по статье о побоях. Суд приговорил Кристину к штрафу в 30 тысяч рублей и запретил общаться с дочерью. Пока девочка живет у папы в другом регионе, а женщина пытается опротестовать такое решение.

    Летом прошлого года в результате внесенных поправок в Уголовный кодекс было ужесточено наказание за побои, совершенные в отношении близких. А также упрощена процессуальная часть. Для возбуждения дела, например, достаточно заявления потерпевшего или его соседа. Эти изменения, названные «законом о шлепках», вызвали недовольство депутата Госдумы Елены Мизулиной. Так появились новые поправки о декриминализации побоев в семье.

    До июля прошлого года судимость и наказание грозили за любые побои. Летом депутаты из соображений гуманности исключили простые виды побоев из Уголовного кодекса. В новой редакции 116 статьи Уголовного кодекса остались только квалифицированные составы: хулиганские побуждения, мотивы политической, расовой и религиозной ненависти и побои в отношении близких лиц. Так и получилось, что за причинение боли незнакомцу можно отделаться штрафом, а ударив члена семьи — стать уголовником. По задумке, нынешние поправки должны исправить эту странную ситуацию, установив за все административное наказание.

    Инициатива депутата вызвала небывалый резонанс. Общество разделилось на два лагеря. Подписи в защиту законопроекта собирали участники Всероссийского родительского сопротивления. Они уверены, что 116 статья в нынешнем виде — угроза для пап и мам. Но немало оказалось и тех, кто против административного наказания за побои в семье.

    Специалисты, работающие с жертвами домашнего насилия, к законопроекту относятся с осторожностью. Штраф едва ли напугает склонного к агрессии мужа или чересчур импульсивную жену.

    Есть еще и другие нюансы. По словам юристов, новый законопроект может привести к парадоксальным последствиям. Одним он добавит сложностей, а другим, напротив, решит многие проблемы.

    Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Светланы Гордеевой.

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