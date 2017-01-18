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  • 18.01, 19:14

РФ и Турция проводят первую совместную операцию против ИГИЛ

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РФ и Турция проводят первую совместную операцию против ИГИЛ

РФ и Турция проводят первую совместную операцию против ИГИЛ

Операция проходит в пригородах Эль-Баба в провинции Алеппо, где располагаются позиции террористов.

Операция против боевиков ИГИЛ (организация запрещена в России) была согласована с сирийскими властями. В ней участвуют девять самолетов ВКС РФ и еще восемь истребителей ВВС Турции.

Сергей Рудской, генерал-лейтенант и начальник Главного оперативного управления генштаба Вооруженных сил России: «К воздушной операции, согласованной с сирийской стороной, привлекаются девять ударных самолетов ВКС России, в том числе четыре Су-24М, четыре Су-25 и один бомбардировщик Су-34, а также восемь самолетов ВВС Турции: четыре F-16 и четыре F-4».

Как он отметил, по первым оценкам, совместная операция турецкой и российской авиации в Алеппо оказалась выскоэффективной. Генерал подчеркнул, что все цели были заранее согласованы по линии генштабов и командований авиационных группировок. В течение двух суток перед началом операции велась доразведка целей, для которой использовали беспилотники и космические средства разведки.

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