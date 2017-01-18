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  • 18.01, 17:43

Поддельный ром с метанолом обнаружили в Твери: погибла женщина

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Поддельный ром с метанолом обнаружили в Твери: погибла женщина

Поддельный ром с метанолом обнаружили в Твери: погибла женщина

Предполагаемый продавец алкоголя, после которого умерла женщина, задержан в Твери, у него нашли Bacardi с метанолом.

Как сообщает СУ СК по Тверской области, две 28-летние женщины пили алкоголь из бутылок с этикетками Jack Daniel’s и Bacardi. На следующий день обе попали в больницу, где 15 января 2017 года одна из них скончалась.

Предварительной причиной смерти женщины, по данным врачей, стало отравление неустановленным веществом. Другая потерпевшая в настоящее время находится в больнице без сознания, ее состояние оценивается как крайне тяжелое.

Из сообщения СУ СК по Тверской области: «В кратчайшие сроки был установлен очевидец данного преступления, который указал на 32-летнего жителя города Твери как на лицо, сбывшего женщинам алкоголь, после чего мужчина был задержан. В настоящее время проводится его допрос, устанавливаются все обстоятельства произошедшего».

Как выяснилось после проведенной судебно-химической экспертизы, жидкость, содержащаяся в бутылке с этикеткой рома Bacardi, изъятого на месте происшествия, была изготовлена на основе метилового спирта (метанола). Расследование дела продолжается. Следователи ищут других причастных к совершению преступления.

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