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  • 18.01, 17:43
Путин дал старт работе газопровода и двух нефтепроводов в Сибири. газ, газопровод, Газпром, нефтепровод, Путин, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Путин дал старт работе газопровода и двух нефтепроводов в Сибири

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Путин дал старт работе газопровода и двух нефтепроводов в Сибири

Путин дал старт работе газопровода и двух нефтепроводов в Сибири

Путин дал старт работе газопровода и двух нефтепроводов в Сибири

    Ключевое событие для российской энергетики и экономики страны в целом произошло на Ямале и в Красноярском крае, где запустили сразу три крупных объекта «Газпрома» и «Транснефти».

    Владимир Путин в режиме видеоконференции дал старт работе газопровода и двух нефтепроводов. Они доставят энергоресурсы в регионы. А газопровод «Бованенково — Ухта — 2» еще и станет частью нового экспортного маршрута в Европу.




    Президент подчеркнул, что от проектов, подобных этим, зависит не только газификация страны, но и укрепление энергетической безопасности России.

    Владимир Путин, президент РФ: «Для всех очевидно, что потребность в энергетических ресурсах, безусловно, и в нашей стране в связи с ростом экономики, и в мире будет только расти, в том числе будет расти и потребность в углеводородном сырье. Для того чтобы быть готовыми к расширению рынка, нужно своевременно принимать инвестиционные решения, что мы и сделали вот по этим проектам».

    Алексей Миллер, председатель правления ПАО «Газпром»: «Северный газотранспортный коридор становится основным коридором для газоснабжения регионов европейской части России, повышения уровня их газификации и социально-экономического развития».

    Сегодня же Владимир Путин провел первое с начала года совещание, посвященное российской экономике. Во встрече участвовали руководители профильных министерств и глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. Как подчеркнул президент, положительные тенденции в экономике пока неустойчивы, их нужно поддерживать. Главной задачей Путин назвал обеспечение макроэкономической стабильности, сохранение низкого уровня инфляции и безработицы.

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