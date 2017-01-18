Путин дал старт работе газопровода и двух нефтепроводов в Сибири

Ключевое событие для российской энергетики и экономики страны в целом произошло на Ямале и в Красноярском крае, где запустили сразу три крупных объекта «Газпрома» и «Транснефти».нового экспортного маршрута в Европу.
Прокладка газопровода «Бованенково — Ухта — 2». Фото ООО «Газпром трансгаз Ухта»https://t.co/Bl8y1Ri9N6 pic.twitter.com/uf9vBq6gNy— ПАО «Газпром» (@Gazprom) January 10, 2017
Президент подчеркнул, что от проектов, подобных этим, зависит не только газификация страны, но и укрепление энергетической безопасности России.
Владимир Путин, президент РФ: «Для всех очевидно, что потребность в энергетических ресурсах, безусловно, и в нашей стране в связи с ростом экономики, и в мире будет только расти, в том числе будет расти и потребность в углеводородном сырье. Для того чтобы быть готовыми к расширению рынка, нужно своевременно принимать инвестиционные решения, что мы и сделали вот по этим проектам».
Алексей Миллер, председатель правления ПАО «Газпром»: «Северный газотранспортный коридор становится основным коридором для газоснабжения регионов европейской части России, повышения уровня их газификации и социально-экономического развития».
Сегодня же Владимир Путин провел первое с начала года совещание, посвященное российской экономике. Во встрече участвовали руководители профильных министерств и глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. Как подчеркнул президент, положительные тенденции в экономике пока неустойчивы, их нужно поддерживать. Главной задачей Путин назвал обеспечение макроэкономической стабильности, сохранение низкого уровня инфляции и безработицы.
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