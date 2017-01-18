Вежливых налетчиков из Кемерова отправили за решетку

Не изменили себе «вежливые грабители» из Кемерова. Произнося в суде последнее слово, они по привычке были вежливыми и деликатными. Попросили прощения и поблагодарили собравшихся за внимание.

Впрочем, те, кто по вине этих людей лишились крупных сумм, не особо им симпатизируют. На протяжении нескольких месяцев преступники грабили сельские магазины. Приходили перед закрытием, чтобы свидетелей было поменьше, угрожали обрезом.Следователи доказали все 14 эпизодов. Молодые люди грабили магазины на протяжении нескольких месяцев. И при этом, по словам обвиняемых, ни разу не прибегли к насилию. Старались быть максимально тактичными., подсудимый: «Когда грабили, просили открыть кассу, а потом, когда уходили, просили прощения. Ну, или говорили „пожалуйста“, чтобы не было зла на нас».Обвиняемые действовали всегда по одной схеме. Один стоял на улице, остальные врывались в помещение и угрожали персоналу оружием, зачастую это был травматический пистолет или обрез, после чего забирали из кассы деньги и скрывались с места преступления.В общей сложности преступным путем молодые люди заработали около 100 тысяч рублей. И за это проведут в колонии от семи до 11 лет. Приговором молодые люди остались довольны.