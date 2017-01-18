Вежливых налетчиков из Кемерова отправили за решетку

Не изменили себе «вежливые грабители» из Кемерова. Произнося в суде последнее слово, они по привычке были вежливыми и деликатными. Попросили прощения и поблагодарили собравшихся за внимание.
Следователи доказали все 14 эпизодов. Молодые люди грабили магазины на протяжении нескольких месяцев. И при этом, по словам обвиняемых, ни разу не прибегли к насилию. Старались быть максимально тактичными.
Константин Чикин, подсудимый: «Когда грабили, просили открыть кассу, а потом, когда уходили, просили прощения. Ну, или говорили „пожалуйста“, чтобы не было зла на нас».
Обвиняемые действовали всегда по одной схеме. Один стоял на улице, остальные врывались в помещение и угрожали персоналу оружием, зачастую это был травматический пистолет или обрез, после чего забирали из кассы деньги и скрывались с места преступления.
В общей сложности преступным путем молодые люди заработали около 100 тысяч рублей. И за это проведут в колонии от семи до 11 лет. Приговором молодые люди остались довольны.
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