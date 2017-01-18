Избивавшая известного изобретателя Брувера сиделка не стала извиняться

Сиделка Месимба Аджелялова, которую теперь знает вся страна, должна была выступить с последним словом в суде. Сегодня у женщины была последняя возможность признать вину, но она ей не воспользовалась. Подсудимая вообще отказалась подниматься в зал судебных заседаний. Возможно, пристальное внимание журналистов и десятков телекамер ее смутило. Но приставы все же сделали свое дело и доставили женщину на процесс.избивала 76-летнего беспомощного пенсионера, страдающего от болезней Альцгеймера и Паркинсона, когда его родственников не было дома.
На сегодняшнем процессе дело должны были рассматривать в особом порядке. Но судья изменила решение и постановила, что оно будет рассматриваться в общем порядке. Разница в том, что при особом порядке Аджелялова могла рассчитывать на смягчение наказания. Возможно, изменения связаны с отказом подсудимой подниматься в зал заседаний.
На процесс пришли родственники изобретателя. По их словам, за время работы сиделки здоровье изобретателя значительно ухудшилось. Еще год назад он передвигался самостоятельно, с трудом, но мог разговаривать, и отдавал отчет в своих действиях. В семейном архиве даже есть видео, как Владимир Брувер танцует на одном из семейных праздников. Но после того как Аджелялова взялась за дело, ему с каждым днем становилось только хуже.
Инна Сладкова, дочь Владимира Брувера: «Это был год, наполненный издевательствами. Она не давала медикаментов. Она не давала еды, не давала питья. Поэтому я сейчас не нахожу ни одного повода, чтобы ей как-то смягчили наказание».
Началась эта история после того, как Бруверу сделали сложную операцию на головном мозге. Врачи поставили неутешительный диагноз и посоветовали отвезти Владимира Брувера подальше от Москвы на свежий воздух. Но родственники изобретателя живут и работают в столице, поэтому наняли сиделку.
Аджелялова сначала представилась Анной и заявила, что у нее есть много рекомендаций, характеризующих ее с положительной стороны, а также заверила в наличии медицинского образования. Но ни первое, ни второе не было правдой.
Позже родственники стали замечать на теле пенсионера синяки. Но сиделка списывала это на особенности его заболевания. Действительно, Владимир Брувер мог во время сна падать с кровати. Но родные ученого усомнились в словах Аджеляловой и решили установить камеру. От увиденного они пришли в ужас.
Удивительно, что сама Месимба Аджелялова знала о наличии камеры, но продолжала избиения. При этом в присутствии родственников она вела себя совсем иначе и делала вид, что дорожит работой. К слову, в месяц она получала 20 тысяч рублей.
Родные Брувера полагают, что от действий сиделки могли пострадать и другие пенсионеры, с которыми она работала раньше. Поэтому попросили следователей внимательно изучить этот вопрос. Приговор Аджеляловой огласят 1 февраля.
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