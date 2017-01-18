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  • 18.01, 13:11

Глава МИД Австрии напомнил условия снятия санкций с России

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Глава МИД Австрии напомнил условия снятия санкций с России

Глава МИД Австрии напомнил условия снятия санкций с России

Евросоюз может отменить экономические ограничительные меры против России сразу же после выполнения минских соглашений, однако к санкциям, введенным за Крым, это отношения не имеет, заявил действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Австрии Себастьян Курц, прибывший с официальным визитом в Москву.

Обсуждение постепенного снятия санкций с Москвы, по мнению Себастьяна Курца, должно начаться в случае ощутимого прогресса по минским соглашениям.

Себастьян Курц: «Снятие экономических ограничительных мер ЕС против России связано с полным выполнением Минских соглашений. Так как до сих пор было мало прогресса по их выполнению, санкции недавно были продлены до конца июля 2017 года. С моей точки зрения, в случае ощутимого и проверяемого прогресса по Минским соглашениям, надо обсуждать постепенное снятие этих мер. Однако это не относится к санкциям, введенным в ответ на незаконное присоединение Крыма».

Курц подчеркнул, что как глава МИД Австрии может заверить: если условия будут выполнены, меры в экономическом секторе могут быть сняты в любое время единогласным решением 28 государств — членов Евросоюза.

В начале переговоров с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым Себастьян Курц отметил, что Австрия видит три главных задачи в рамках своего председательства в ОБСЕ. Первая — «способствовать урегулированию конфликтов, прежде всего, конфликта на востоке Украины».

Вторая задача, по словам Курца, — борьба с блоковым мышлением.

Себастьян Курц: «Вторая — традиционно являясь мостом между Востоком и Западом, мы хотели бы содействовать тому, чтобы как можно быстрее ушло в прошлое блоковое мышление, которое опять возродилось в Европе. Третье направление — это борьба с радикализацией и терроризмом. Я думаю, что здесь в рамках ОБСЕ можно многое сделать и решить».

Сергей Лавров в свою очередь сообщил, что в Москве изучили программу председательства Австрии в ОБСЕ, сочли ее прагматичной и нацеленной на конкретные задачи и готовы содействовать ее осуществлению.

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