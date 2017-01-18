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  • 18.01, 13:11

ФАС проверит цены в кафе в российских аэропортах

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ФАС проверит цены в кафе в российских аэропортах

ФАС проверит цены в кафе в российских аэропортах

Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев, выступая на правительственном часе в Совете Федерации, заявил, что будет возобновлена проверка ценообразования в заведениях, расположенных в российских воздушных гаванях.

Такое заявление Артемьев сделал, отвечая на вопросы сенаторов. Он поблагодарил членов Совфеда за то, что его внимание обратили на эту тему.

Игорь Артемьев, глава ФАС: «Может, мы ослабили эту работу, спасибо за совет. Мы займемся сейчас этим с удовольствием снова».

Он отметил, что в настоящее время ведомство проверяет парковки на территории аэропортов. Но готово вернуться и к изучению цен в кафе. Как напомнил Артемьев, несколько лет назад ФАС уже проверял заведения в воздушных гаванях, в результате было выявлено, что кафе имеют доминирующее положение, передает ТАСС.

Игорь Артемьев: «Тогда мы их оштрафовали».

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