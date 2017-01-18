Ведущих онлайн-трансляции детей будут отслеживать правоохранители

Инспекторы по делам несовершеннолетних будут отслеживать детей в Сети. Речь в первую очередь идет о неблагополучных семьях. Школьники все чаще попадают в так называемые
интернет-ловушки. Ради лайков перед включенной камерой смартфона они готовы сделать все что угодно. Этим пользуются преступники.
Прямая трансляция — новый тренд, стремительно набирающий обороты. В погоне за мнимой популярностью несовершеннолетние готовы на все ради лайков. Подростки сами назначают цену откровенным видео. Раздеться на весь мир готовы за 100, 50, 20 лайков. Бешеный рост количества подобных прямых эфиров заставил членов Общественной палаты, Роскомнадзора и полицейских бить тревогу.
Ситуация осложняется тем, что привычные методы блокировки запрещенного видео здесь не работают. Прямая трансляция — это особая категория свободы виртуального самовыражения.
Если любое видео, которое размещено на обычном сайте, хранится на сервере, а картинку можно удалить, то в случае с прямыми трансляциями на стриминговых сервисах используется лишь временное хранилище. Оно чистится каждые 24 часа автоматически. К тому же отследить и остановить прямой эфир операторы фактически не в состоянии.
Однако, по мнению юристов, организаторы интернет-сервисов обязаны фильтровать пользователей. Ведь по закону дети младше 14 лет вообще не имеют права регистрироваться в Сети. Другой вопрос — как проверить, что пользователю действительно 18, как он указал в анкете. На этот вопрос пока ответа нет.
Глобальные меры спасения детей еще предстоит разработать. Понятно, что запретить вовсе стриминговые сервисы нельзя. Но возможно, например, обязать разработать и ввести фильтры и блоки, которые будут учитывать возраст участников и аудитории.
Что такое секстинг, чем занимаются дети в соцсетях и почему Интернет стал раем для педофилов? Ответы — в программе «ЧП. Расследование» в эту пятницу в 19:30 на НТВ и НТВ.Ru.
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