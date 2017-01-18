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  • 18.01, 13:10

В Госдуме предлагают лишать прав за опасное вождение

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В Госдуме предлагают лишать прав за опасное вождение

В Госдуме предлагают лишать прав за опасное вождение

В нижней палате парламента считают, что для лихачей на дорогах необходимо ужесточить ответственность.

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству планирует рекомендовать депутатам принять в первом чтении поправки в КоАП. Речь идет о законопроекте, внесенном правительством, который вводит штраф в размере 5 тысяч рублей за опасное вождение. К нему относится резкое торможение на дороге, беспорядочное перестроение и препятствование обгону. Вероятно, ко второму чтению в законопроекте появится норма о лишении на два года водительских прав за повторное лихачество.

О том, что проект закона будет рекомендован к принятию в первом чтении, сообщил «Известиям» первый зампредседателя комитета по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

Термин «опасное вождение» появился в ПДД в июне 2016 года. Но наказание за лихачество не ввели. В результате в ноябре правительство внесло свой законопроект о наказании за опасное вождение.

Напомним, что запретить опасное вождение на законодательном уровне неоднократно призывали авторы и эксперты программы НТВ «Главная дорога».

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