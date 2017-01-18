В Госдуме предлагают лишать прав за опасное вождение

В нижней палате парламента считают, что для лихачей на дорогах необходимо ужесточить ответственность.
О том, что проект закона будет рекомендован к принятию в первом чтении, сообщил «Известиям» первый зампредседателя комитета по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.
Термин «опасное вождение» появился в ПДД в июне 2016 года. Но наказание за лихачество не ввели. В результате в ноябре правительство внесло свой законопроект о наказании за опасное вождение.
Напомним, что запретить опасное вождение на законодательном уровне неоднократно призывали авторы и эксперты программы НТВ «Главная дорога».
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