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  • 18.01, 13:10
ФСБ напомнила операторам связи о «пакете Яровой». Интернет, компьютерная безопасность, мобильная связь, Ростехнологии, ФСБ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

ФСБ напомнила операторам связи о «пакете Яровой»

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ФСБ напомнила операторам связи о «пакете Яровой»

ФСБ напомнила операторам связи о «пакете Яровой»

    Федеральная служба безопасности напомнила российским операторам связи, что в наступившем году нужно отложить деньги на исполнение пакета антитеррористических поправок. Официально компании ничего не ответили, но, скорее всего, такие траты никто не предусмотрел.

    С 1 июля 2018 года в России заработает так называемый пакет Яровой. По нему операторы связи будут обязаны полгода хранить содержание звонков и переписки своих абонентов.

    ФСБ, как узнала газета «Ведомости», разослала операторам связи письмо, в котором напомнила: в бюджете на этот год им надо учесть будущие расходы на создание системы хранения.

    Представители операторов связи рассказывают газете: до сих пор непонятно, как технически будет выглядеть исполнение этого закона и уже тем более неизвестно, во сколько этой обойдется, а значит, и закладывать в бюджет нечего. К тому же бюджет на следующий год обычно готовят осенью. Другими словами: все идет к тому, что в 2018 году ничего не будет готово.

    Технические решения этого закона ранее предлагали «Ростех» и все та же ФСБ. Что конкретно и сколько будут хранить операторы, должно определить правительство.

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