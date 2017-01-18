ФСБ напомнила операторам связи о «пакете Яровой»

Федеральная служба безопасности напомнила российским операторам связи, что в наступившем году нужно отложить деньги на исполнение пакета антитеррористических поправок. Официально компании ничего не ответили, но, скорее всего, такие траты никто не предусмотрел.пакет Яровой. По нему операторы связи будут обязаны полгода хранить содержание звонков и переписки своих абонентов.
ФСБ, как узнала газета «Ведомости», разослала операторам связи письмо, в котором напомнила: в бюджете на этот год им надо учесть будущие расходы на создание системы хранения.
Представители операторов связи рассказывают газете: до сих пор непонятно, как технически будет выглядеть исполнение этого закона и уже тем более неизвестно, во сколько этой обойдется, а значит, и закладывать в бюджет нечего. К тому же бюджет на следующий год обычно готовят осенью. Другими словами: все идет к тому, что в 2018 году ничего не будет готово.
Технические решения этого закона ранее предлагали «Ростех» и все та же ФСБ. Что конкретно и сколько будут хранить операторы, должно определить правительство.
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