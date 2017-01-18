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  • 18.01, 11:39
В США умерла первая в мире горилла, родившаяся в зоопарке. животные, зоопарки, обезьяны, США. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В США умерла первая в мире горилла, родившаяся в зоопарке

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В США умерла первая в мире горилла, родившаяся в зоопарке

В США умерла первая в мире горилла, родившаяся в зоопарке

В США умерла первая в мире горилла, родившаяся в зоопарке

    Первая в мире горилла, появившаяся на свет на территории зоопарка, скончалась в возрасте 60 лет в США.

    Как передает РИА Новости со ссылкой на сообщение зоопарка в американском штате Огайо, старейшая в США самка гориллы по имени Коло скончалась во сне.

    Из сообщения зоопарка: «Коло тронула сердца нескольких поколений людей, которые приходили на нее посмотреть, заботились о ней».

    Коло родилась в зоопарке 22 декабря 1956 года. В декабре 2016 года сотни людей пришли в зоопарк в день ее рождения. Ее возраст более чем на 20 лет превышает среднюю продолжительность жизни горилл, содержащихся в неволе, которая составляет примерно 37,5 лет.

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