Савченко предложила нардепам «не рвать вышиванки» и отказаться от Крыма

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко предложила коллегам отказаться от Крыма ради возвращения Донбасса.РИА Новости.
Надежда Савченко: «Как бы ни кричали и ни рвали на себе вышиванки некоторые народные депутаты, сколько бы они ни кричали, что „мы не сдадим“, они должны отказаться от Крыма».
Киев в апреле 2014 года начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Вопрос о деэскалации конфликта обсуждается, в том числе и в рамках минских соглашений.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за возвращение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.
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