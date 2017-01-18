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  • 18.01, 04:04

Савченко предложила нардепам «не рвать вышиванки» и отказаться от Крыма

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Савченко предложила нардепам «не рвать вышиванки» и отказаться от Крыма

Савченко предложила нардепам «не рвать вышиванки» и отказаться от Крыма

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко предложила коллегам отказаться от Крыма ради возвращения Донбасса.

Такое заявление депутат сделала в эфире украинского ТВ. По ее словам, вернуть Украине Донбасс невоенным путем можно лишь за столом переговоров, при этом «на время» отказавшись от притязаний на Крым, передает РИА Новости.

Надежда Савченко: «Как бы ни кричали и ни рвали на себе вышиванки некоторые народные депутаты, сколько бы они ни кричали, что „мы не сдадим“, они должны отказаться от Крыма».

Киев в апреле 2014 года начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Вопрос о деэскалации конфликта обсуждается, в том числе и в рамках минских соглашений.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за возвращение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

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