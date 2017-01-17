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  • 17.01, 22:01

Захарченко объяснил, почему невозможно объединение ДНР и ЛНР

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Захарченко объяснил, почему невозможно объединение ДНР и ЛНР

Захарченко объяснил, почему невозможно объединение ДНР и ЛНР

Лидер ДНР считает, что две народные республики пока не готовы к объединению, поскольку этот шаг скажется на минских соглашениях.

Делегации ДНР и ЛНР прибыли в Крым с визитом по приглашению Русской общины полуострова. В ходе этой поездки Александр Захарченко выступил на пресс-конференции, на которой объяснил, почему две народные республики не слились в одну, передает РИА Новости.

Александр Захарченко: «Мы с Игорем (глава ЛНР Игорь Плотницкий — ред.) оба подписанты минских соглашений. Это значит, что стоят две подписи как глав государств. На сегодня любое объединение — это изменение самого минского формата, на что мы в данный момент не готовы».

При этом он напомнил, что в мае 2014 года по итогам референдумов ДНР и ЛНР объединились в конфедерацию под названием «Новороссия».

Поездка Захарченко и Плотницкого в Крым приурочена к 363-й годовщине Переяславской рады, на которой запорожское казачество приняло решение о переходе Украины под покровительство русского царя Алексея Романова.

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