Захарченко объяснил, почему невозможно объединение ДНР и ЛНР

Лидер ДНР считает, что две народные республики пока не готовы к объединению, поскольку этот шаг скажется на минских соглашениях.РИА Новости.
Александр Захарченко: «Мы с Игорем (глава ЛНР Игорь Плотницкий — ред.) оба подписанты минских соглашений. Это значит, что стоят две подписи как глав государств. На сегодня любое объединение — это изменение самого минского формата, на что мы в данный момент не готовы».
При этом он напомнил, что в мае 2014 года по итогам референдумов ДНР и ЛНР объединились в конфедерацию под названием «Новороссия».
Поездка Захарченко и Плотницкого в Крым приурочена к 363-й годовщине Переяславской рады, на которой запорожское казачество приняло решение о переходе Украины под покровительство русского царя Алексея Романова.
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