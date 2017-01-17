ООН отправит делегацию на встречу по Сирии в Астане

Организация Объединенных Наций получила официальное приглашение на переговоры по сирийскому вопросу.ТАСС.
Фархан Хак, заместитель официального представителя генерального секретаря ООН: «Офис Стаффана де Мистуры получил приглашение в Астану. Специальный посланник назначил команду во главе с его заместителем Рамзи Иззеддином Рамзи и политическим директором Робертом Данном, которая будет представлять ООН на встрече».
Как ожидается, переговоры между сирийским правительством и представителями оппозиционных группировок пройдут 23 января. Состав участников пока официально не объявляется. Однако, по данным Reuters, большинство вооруженных группировок намерены отправиться на переговоры, где обсудят соблюдение перемирия, гуманитарную помощь и освобожденные пленных.
Перемирие в Сирии вступило в силу 30 декабря. Его гарантами выступают Россия и Турция.
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