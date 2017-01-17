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  • 17.01, 20:30

ООН отправит делегацию на встречу по Сирии в Астане

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ООН отправит делегацию на встречу по Сирии в Астане

ООН отправит делегацию на встречу по Сирии в Астане

Организация Объединенных Наций получила официальное приглашение на переговоры по сирийскому вопросу.

Делегация ООН уже сформирована, ее возглавит заместитель спецпосланника генерального секретаря Рамзи Иззеддин Рамзи, передает ТАСС.

Фархан Хак, заместитель официального представителя генерального секретаря ООН: «Офис Стаффана де Мистуры получил приглашение в Астану. Специальный посланник назначил команду во главе с его заместителем Рамзи Иззеддином Рамзи и политическим директором Робертом Данном, которая будет представлять ООН на встрече».

Как ожидается, переговоры между сирийским правительством и представителями оппозиционных группировок пройдут 23 января. Состав участников пока официально не объявляется. Однако, по данным Reuters, большинство вооруженных группировок намерены отправиться на переговоры, где обсудят соблюдение перемирия, гуманитарную помощь и освобожденные пленных.

Перемирие в Сирии вступило в силу 30 декабря. Его гарантами выступают Россия и Турция.

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