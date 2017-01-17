Судебные приставы по ошибке приписали геологу штраф на 8 миллионов долларов

Геолог из Москвы Александр Копылов едва не стал жертвой судебных приставов. Из-за ошибки с него потребовали вернуть такую сумму, которую он смог бы заработать лишь за несколько веков.

Они не знали о существовании друг друга, да и вряд ли бы когда-нибудь узнали. Два Александра, оба Копылова, одинакового года, месяца, дня и даже места рождения. Это могло бы быть началом удивительной истории, если бы о существовании полного тезки один из них не узнал после утреннего визита судебных приставов., геолог: «Приставы начали арестовывать мои счета. Наложили арест на квартиру, машину и запретили выезд за границу».Так Александр узнал, что должен кредиторам 8 миллионов долларов. Для простого геолога — это зарплата за 700 лет безвылазных экспедиций. Только после нескольких месяцев разбирательств выяснилось, что приставы просто запутались в Копыловых. Должника вовремя нашли, дело закрыли.: «Бороться с человеческим фактором невозможно. Можно подать в суд на ФМС, но это ничего не даст, ну выцарапаю я какие-то небольшие суммы морального ущерба».И это далеко не первый подобный случай. В Интернете каждый день появляются истории об ошибочном списании штрафов. И даже вовремя оплаченный налог вопреки знаменитой девизу 90-х сегодня не гарантия спокойного сна., менеджер: «Мне говорят: „У вас налоги не оплачены“. Я говорю: „Очень интересно, я все оплатила“».Анастасия вспоминает, как едва не лишилась долгожданного отпуска. За пару дней до вылета злостный, по мнению приставов, неплательщик Жеглова узнала, что место ей, может, и не в тюрьме, но уж точно не на заграничном курорте. Даром, что квитанцию об оплате девушка получила несколько месяцев назад.Ежегодно из-за неоплаченных штрафов невыездными становятся миллионы россиян. Должники автоматически попадают в черный список из баз данных ГИБДД и налоговой. Система, говорят приставы, не ошибается. Но как тогда в число нарушителей попадают невинные люди?, начальник отдела по взаимодействию со СМИ ФССП: «Первое — это если гражданин оплатил штраф в момент передачи из органов ГИБДД в ССП, или же когда сотрудником банка допущена техническая ошибка или неточность при оформлении платежного документа».Однако это всего лишь полтора процента случаев. Решаться такая проблема должна всего-навсего ответным обращением к взыскателю. Для этого на сайте службы открыта специальная интернет-приемная. Там во всем разберутся, обещают приставы. Если письмо дойдет.Терпение разработчика интернет-систем Юрия Ангелова, несмотря на фамилию, закончилось через пару минут работы с виртуальной канцелярией. Неудобный интерфейс, большое количество ошибок — это всего лишь часть проблем. Программа, которая должна помогать людям решать их трудности, по мнению специалиста, их только прибавляет., разработчик IT-систем: «Похоже, как будто это дипломная работа каких-то студентов. Сделана быстро и без каких-то серьезных проработок».При этом разработчики отказались сохранять документы по уже оплаченным штрафам. Их удаляют из базы всего через несколько дней. Таким образом, оспорить неправомерное списание становится еще труднее. Однако сами приставы утверждают: при оперативном обращении к ним даже такие особенности системы не помешают вернуть ошибочно списанные средства.