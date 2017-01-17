В Евросоюзе опасаются осложнений отношений с США после инаугурации Трампа

В ЕС опасаются, что европейско-американской идиллии, которая была при Бараке Обаме, может прийти конец. Чем ближе день инаугурации Дональда Трампа — 20 января — тем большая паника в европейских рядах по поводу того, какую политику будет проводить новая американская администрация.

Например, Трамп дает интервью изданиям Time и Bild, и тут же агентство Bloomberg выходит с редакционным материалом о том, что заявления избранного американского президента оглушили европейскую политику. А ведь он, по сути, не сказал ничего нового в сравнении с тем, что он уже говорил в рамках своей предвыборной кампании, отмечаетПожалуй, единственное — Трамп впервые жестко высказался по поводу Brexit, назвав Великобританию мудрой страной, которая «не захотела быть инструментом Германии». Кроме того, он высказал уверенность, что примеру последуют и другие страны Евросоюза и объединение в итоге прекратит свое существование. Реакция Берлина последовала незамедлительно., глава МИД ФРГ: «Я просто не могу поверить, что американская администрация будет считать, что Европа для США ничего не значит. Это кажется немыслимым, если оглянуться на историю Америки. Я надеюсь, у европейцев будет возможность пообщаться с американскими партнерами и убедить их, что мы нужны друг другу, что нужно отойти от односторонних заявлений о том, как должны строиться наши отношения».Пусть Трамп пока говорит, что будет доверить лишь двум лидерам (Владимиру Путину и Ангеле Меркель), он уточняет, что «медовый месяц» может закончиться в любую минуту. Между тем миграционную политику Меркель он называл чудовищной ошибкой, подчеркнув, что если бы Европу не заставляли принимать беженцев в таких больших количествах, которые «привозят с собой все эти проблемы, то тогда бы не было и Brexit»., канцлер ФРГ: « Я думаю, что наша, европейцев, судьба находится в наших руках. И я продолжу работать в том направлении, которое будет гарантировать сотрудничество и, прежде всего, перспективную работу всех стран ЕС. Экономические вопросы, эффективность политических решений, борьба с терроризмом и защита внешних границ — это наши приоритеты. И когда Трамп вступит в должность, конечно, мы будем сотрудничать с американским правительством. Посмотрим, какого рода соглашений мы достигнем».Также Трамп назвал НАТО устаревшей организацией. Он и ранее заявлял, что не допустит больше ситуации, когда именно США финансируют Североатлантический блок.В рассмотрение этого вопроса неожиданно вмешалась Франция. Притом, что еще 10 лет назад она не участвовала в военных структурах НАТО. А сейчас президент Олланд, которому еще всего несколько месяцев остается на посту, заявляет, что альтернативы НАТО не существует., президент Франции: «Мы хотели бы заявить о своей готовности к продолжению трансатлантического сотрудничества на базе собственных интересов и ценностей. Но мы можем быть самостоятельны в стратегическом плане, о чем Франция всегда заботилась. НАТО будет устаревшей структурой, когда угрозы также будут неактуальны».Кроме того, европейских лидеров пугает возможность отмены Трампом антироссийских санкций. Что придется делать европейским лидерам? Следовать за США? Но тогда будет потеряно чувство европейской гордости. А если не снимать ограничения, тогда о трансантлантическом партнерстве с США при президентства Трампа можно будет забыть. При этом без соглашения о свободной торговле ЕС просто не выжить.