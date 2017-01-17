Русский музей представил звериный вернисаж

В Петербурге попытались объединить детский и взрослый взгляды на мир дикой природы.

В восточном павильоне Михайловского замка сегодня открыл выставку с портретами животных, а между ними разместили детские акварели. Организаторы уверены: такой эксперимент позволит взрослым сохранить непосредственное отношение к животному миру. А ребенку можно будет увидеть вблизи зверей, к которым даже в зоопарке не удается подойти.Спящий орангутанг, белуха с букетом цветов, выпрыгивающая из воды, или панда на качелях. На каждую фотографию у художника Александра Авалова уходило много дней и метров пленки. А за некоторыми моментами, как например, семейством рысей, он буквально охотился.Многие портреты фотохудожник Александр Авалов сделал еще четверть века назад. Детские изображения тоже проверены временем. Их брали специально из фонда детского рисунка. Некоторым уже не один десяток лет. Организаторы с особым трепетом ждут маленьких посетителей и обещают тоже зафиксировать их реакцию на пленку.