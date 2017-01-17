Додон: в Молдавии никто не пойдет на признание Крыма российским

Президент Молдавии Игорь Додон в ходе официального визита в Москву подтвердил, что считает Крым
де-факто российской территорией, однако предупредил: официального признания в ближайшее время ждать не стоит.
Игорь Додон, президент Молдавии: «Я свою позицию не менял, не меняю и не буду менять. Но надо понимать, что нам надо выстраивать с Украиной дружеские отношения, нам нужно решить приднестровскую проблему. И делать какие-то официальные признания каких-то вещей, я думаю, что в Молдове никто сейчас на этот риск не пойдет».
Вскоре после победы на президентских выборах Додон объявил, что «де-факто Крым — российская территория», но Кишинёв в этом вопросе должен исходить из существующих проблем с Приднестровьем.
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