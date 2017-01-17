Мусоровоз смял шесть автомобилей в Петербурге

Чудеса уплотнительной парковки могли наблюдать сегодня петербуржцы.
«Парковщик 80-го уровня»: водитель мусоровоза помял сразу шесть припаркованных автомобилей в Санкт-Петербурге pic.twitter.com/JSwTwIdJFi— НТВ (@ntvru) 17 января 2017 г.
Однако пользователи социальных сетей предположили, что такой маневр может быть местью водителя мусоровоза за припаркованные как попало автомобили во дворах. Другая версия — это скрытая реклама. Прямо напротив ДТП расположен сервис кузовного ремонта.
Кстати, трудности в управлении грузовиком возникли сегодня и у другого водителя на Ленсоветовской дороге в Пушкинском районе. Он не сумел верно рассчитать габариты моста и в результате поехал буквально напролом.
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