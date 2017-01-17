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  • 17.01, 18:59
Мусоровоз смял шесть автомобилей в Петербурге. ДТП, Санкт-Петербург. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Мусоровоз смял шесть автомобилей в Петербурге

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Мусоровоз смял шесть автомобилей в Петербурге

Мусоровоз смял шесть автомобилей в Петербурге

Мусоровоз смял шесть автомобилей в Петербурге

    Чудеса уплотнительной парковки могли наблюдать сегодня петербуржцы.

    Мусоровоз смял в гармошку сразу шесть автомобилей на улице Латышских Стрелков в Невском районе Петербурга. Возможная причина необычной аварии — гололед.




    Однако пользователи социальных сетей предположили, что такой маневр может быть местью водителя мусоровоза за припаркованные как попало автомобили во дворах. Другая версия — это скрытая реклама. Прямо напротив ДТП расположен сервис кузовного ремонта.

    Кстати, трудности в управлении грузовиком возникли сегодня и у другого водителя на Ленсоветовской дороге в Пушкинском районе. Он не сумел верно рассчитать габариты моста и в результате поехал буквально напролом.

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