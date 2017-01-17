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  • 17.01, 20:30
Сирийцы поблагодарили за помощь возвращающихся на родину российских военных. войны и вооруженные конфликты, Сирия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Сирийцы поблагодарили за помощь возвращающихся на родину российских военных

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Сирийцы поблагодарили за помощь возвращающихся на родину российских военных

Сирийцы поблагодарили за помощь возвращающихся на родину российских военных

Сирийцы поблагодарили за помощь возвращающихся на родину российских военных

    Россия сокращает группировку своих войск в Сирии. На родину возвращаются звено фронтовых бомбардировщиков Су-24 и медицинский отряд особого назначения. Российским летчикам и врачам сегодня вручили заслуженные награды.

    На церемонии проводов сирийцы благодарили россиян. Военных — за поддержку, за счет которой удалось переломить ход борьбы с терроризмом, медиков — за спасение раненых и помощь тысячам местных жителей.

    Чеканя шаг по взлетно-посадочной полосе аэродрома Хмеймим, в одном строю шли летчики, инженеры, водители, связисты и медики. Все те, кому по долгу службы довелось отправиться за тысячи километров от родины помогать сирийскому народу противостоять терроризму.

    Задачи, стоящие перед российскими военными в Сирии, на этом этапе выполнены, пора домой. Сегодня домой возвращаются врачи медицинского отряда специального назначения и пилоты боевого звена фронтовых бомбардировщиков Су-24М.

    Андрей Картаполов, командующий группировкой ВС РФ в Сирии: «Те самолеты, которые улетают, в принципе в таком объеме больше не нужны. Те, которые остаются, по своим техническим характеристикам, по уровню современного оборудования с лихвой перекроют те задачи, которые решали эти самолеты».

    За долгие месяцы командировки пилоты совершили сотни боевых вылетов. На фюзеляжах многих самолетов — звездочки в несколько рядов. Благодаря поддержке воздушно-космических сил России, сирийской армии удалось переломить ситуацию на фронтах. Наиболее отличившиеся военнослужащие сегодня были награждены в том числе и сирийскими медалями, за боевое содружество.

    Жизни сотен сирийцев были спасены российскими врачами. При участии российского Центра по примирению враждующих сторон уже больше тысячи населенных пунктов присоединились к режиму прекращения огня.

    Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Евгения Голованова.

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