Сирийцы поблагодарили за помощь возвращающихся на родину российских военных

Россия сокращает группировку своих войск в Сирии. На родину возвращаются звено фронтовых бомбардировщиков
Су-24 и медицинский отряд особого назначения. Российским летчикам и врачам сегодня вручили заслуженные награды.
Чеканя шаг по взлетно-посадочной полосе аэродрома Хмеймим, в одном строю шли летчики, инженеры, водители, связисты и медики. Все те, кому по долгу службы довелось отправиться за тысячи километров от родины помогать сирийскому народу противостоять терроризму.
Задачи, стоящие перед российскими военными в Сирии, на этом этапе выполнены, пора домой. Сегодня домой возвращаются врачи медицинского отряда специального назначения и пилоты боевого звена фронтовых бомбардировщиков Су-24М.
Андрей Картаполов, командующий группировкой ВС РФ в Сирии: «Те самолеты, которые улетают, в принципе в таком объеме больше не нужны. Те, которые остаются, по своим техническим характеристикам, по уровню современного оборудования с лихвой перекроют те задачи, которые решали эти самолеты».
За долгие месяцы командировки пилоты совершили сотни боевых вылетов. На фюзеляжах многих самолетов — звездочки в несколько рядов. Благодаря поддержке воздушно-космических сил России, сирийской армии удалось переломить ситуацию на фронтах. Наиболее отличившиеся военнослужащие сегодня были награждены в том числе и сирийскими медалями, за боевое содружество.
Жизни сотен сирийцев были спасены российскими врачами. При участии российского Центра по примирению враждующих сторон уже больше тысячи населенных пунктов присоединились к режиму прекращения огня.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Евгения Голованова.
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