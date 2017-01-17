В центре Петербурга водитель Mercedes напал с ножом на врачей скорой

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гранд-отеля «Европа» произошла потасовка после ДТП. Карета скорой задела ехавшую по Михайловской улице иномарку, что и стало причиной конфликта.
Очевидцы в соцсетях сообщили, что затем водитель иномарки с московскими номерами полез в драку с медиками, вышедшими из машины. При этом сотрудники скорой стали кричать, что у нападавшего есть нож, передает «Фонтанка».
На место происшествия вызвали полицию. Наряд прибыл практически молниеносно. Полицейские вовремя пресекли конфликт и изъяли нож. По факту инцидента ГУ МВД оформляет ДТП и проводит проверку.
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