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  • 17.01, 19:00
В центре Петербурга водитель Mercedes напал с ножом на врачей скорой. ДТП, медицина, полиция, Санкт-Петербург. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В центре Петербурга водитель Mercedes напал с ножом на врачей скорой

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В центре Петербурга водитель Mercedes напал с ножом на врачей скорой

В центре Петербурга водитель Mercedes напал с ножом на врачей скорой

В центре Петербурга водитель Mercedes напал с ножом на врачей скорой
  • Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб /vk.com

    • Напротив гранд-отеля «Европа» произошла потасовка после ДТП. Карета скорой задела ехавшую по Михайловской улице иномарку, что и стало причиной конфликта.

    Дорожная авария случилась около 15 часов в квартале напротив филармонии. По предварительной информации, скорая врезалась в двигавшийся впереди Mercedes Benz S500.

    Очевидцы в соцсетях сообщили, что затем водитель иномарки с московскими номерами полез в драку с медиками, вышедшими из машины. При этом сотрудники скорой стали кричать, что у нападавшего есть нож, передает «Фонтанка».

    На место происшествия вызвали полицию. Наряд прибыл практически молниеносно. Полицейские вовремя пресекли конфликт и изъяли нож. По факту инцидента ГУ МВД оформляет ДТП и проводит проверку.

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