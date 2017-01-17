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  • 17.01, 19:00

Долг Украины «Газпрому» по условию «бери или плати» достиг 35 млрд долларов

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Долг Украины «Газпрому» по условию «бери или плати» достиг 35 млрд долларов

Долг Украины «Газпрому» по условию «бери или плати» достиг 35 млрд долларов

«Газпром» выставил Украине счет на 5,319 млрд долларов по условию «бери или плати» за 2016 год. По итогам 2012–2015 годов штрафы за невыбранное «Нафтогазом» достигли почти 30 млрд долларов. То есть общий объем долга по механизму «бери или плати» достиг 35 млрд.

«Газпром» направил НАК «Нафтогаз Украины» счет на оплату газа, невыбранного украинской компанией в II-IV кварталах 2016 года. В первом квартале условие «бери или плати» не применялось, поскольку действовал зимний газовый пакет.

ПАО «Газпром»: «Согласно действующему между „Газпромом“ и „Нафтогазом Украины“ контракту купли-продажи природного газа, украинская компания обязана ежегодно оплачивать минимальное годовое количество газа. В соответствии с условиями контракта, „Нафтогазу Украины“ выставлен счет на сумму 5,319 млрд долларов. Украинская сторона обязана оплатить его в течение 10 дней».

Механизм «бери или плати» обязывает «Нафтогаз» полностью оплачивать прописанные в контракте объемы газа, даже если они не были отобраны.

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер подчеркнул, что «бери или плати» — это не просто условие, записанное в контракте, а базовый принцип работы газовой отрасли.

Алексей Миллер: «Он обязывает поставщика резервировать добычные и газотранспортные мощности под законтрактованный объем газа. Он гарантирует, что этот газ будет продан только указанному в контракте покупателю. Все это — и значительный резерв мощностей, когда речь идет о суточных объемах поставки более 100 миллионов кубометров, и текущие эксплуатационные затраты, и невозможность продать газ кому-то другому — безусловно, имеют для покупателя свою весомую цену».

Ранее «Нафтогазу» был выставлен счет на суму более 18,5 млрд долларов за невыбранный газ в 2012 и 2013 годах, еще 8,2 млрд — за 2014 год и еще 2,5 млрд долларов — за 2015-й. С учетом счета на 5,3 млрд долларов за 2016 год общая сумма долга достигла почти 35 млрд долларов.

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