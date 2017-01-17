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  • 17.01, 17:28

Аваков призвал пограничников быть готовыми к деоккупации Донбасса

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Аваков призвал пограничников быть готовыми к деоккупации Донбасса

Аваков призвал пограничников быть готовыми к деоккупации Донбасса

Украинские пограничники должны быть готовы к деоккупации неподконтрольных Киеву территорий Донбасса в 2017 году, заявил глава МВД Украины Арсен Аваков на коллегии Госпогранслужбы.

Арсен Аваков: «Ключевая задача пограничников в этом году — готовность к деоккупации Донбасса. В 2017 году стоит задача выйти на международно признанную государственную границу Донбасса… Этим процессом будут заниматься полицейские, гвардейцы, органы юстиции, но первыми отправятся пограничники».

По его словам, ключевой задачей пограничников на этот год является полная готовность к взятию границы под контроль, передает РИА Новости.

Арсен Аваков: «Это не мои пропагандистские высказывания или какая-то идея фикс. Это реальность, с которой нам вскоре предстоит столкнуться, и государство должно рассчитывать на вашу готовность к решительным действиям и волю к обеспечению этого процесса».

Аваков также подчеркнул, что «это будет долгосрочная миссия, ведь после разработки плана и определения задачи в течение двух недель необходимо будет обеспечить контроль над государственным рубежом».

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