Аваков призвал пограничников быть готовыми к деоккупации Донбасса

Украинские пограничники должны быть готовы к деоккупации неподконтрольных Киеву территорий Донбасса в 2017 году, заявил глава МВД Украины Арсен Аваков на коллегии Госпогранслужбы.
По его словам, ключевой задачей пограничников на этот год является полная готовность к взятию границы под контроль, передает РИА Новости.
Арсен Аваков: «Это не мои пропагандистские высказывания или какая-то идея фикс. Это реальность, с которой нам вскоре предстоит столкнуться, и государство должно рассчитывать на вашу готовность к решительным действиям и волю к обеспечению этого процесса».
Аваков также подчеркнул, что «это будет долгосрочная миссия, ведь после разработки плана и определения задачи в течение двух недель необходимо будет обеспечить контроль над государственным рубежом».
Комментарии