В Башкирии вор больше двух лет скрывался от полиции в лесу

Отшельник, который долгое время жил в полной изоляции, наконец смог выйти к людям. Александр Зайцев в 2014 совершил ограбление. Понимая, что рано или поздно попадется, мужчина добровольно отправился в «одиночку».

Местом отбывания наказания для себя Зайцев определил заброшенную охотничью сторожку. Он полагал, что ориентировки с его фото расклеены по всей округе. Поэтому в магазины не выбирался. Вместо этого завел собственное хозяйство: кроликов и кур.Но этим утром возле его дома остановилась полицейская «Нива», из нее вышли офицеры, которые опознали вора. Какого же было удивление затворника, когда ему объявили, что за время, пока он копал грядки, его заочно осудили, а затем амнистировали.Полицейскую машину Зайцев заметил сразу. Он понял: сыщики пришли именно за ним, стражи порядка узнали об охотничьем домике, где беглец прятался больше двух лет. Поэтому отшельник вышел сам. И заявил, что скрываться устал и готов сдаться правосудию.: «Все равно поймают, будут все пойманы. Лучше не бегать. Лучше сразу сдаваться».Но, как выяснилось, приехали полицейские не для ареста, а чтобы сообщить удивительные для Зайцева новости — за кражу 7 тысяч рублей его амнистировали. Как оказалось, Зайцев перехитрил себя сам. Все продолжал прятаться, не зная о том, что Фемида пощадила.: «Холодно, дождь, лесные звери. Волк вот летом постоянно, медведь может выйти».Первое время, как рассказал Александр, приходилось совсем туго. Питался травами и грибами. Потом набрел на охотничий домик — в нем и поселился. Успел даже обзавестись хозяйством — завел кроликов и кур. К людям выходить боялся. Был уверен, что его разыскивают и в любой момент могут посадить.Но побывать в участке Зайцеву все же пришлось. Полицейским было очень интересно узнать подробности жизни отшельника. По мотивам его истории можно написать пособие о выживании в дикой природе. Отойдя от шока, Зайцев решил, что теперь начнет новую жизнь. Купит домик в деревне, заберет живность. И наконец вернет соседке украденные деньги.