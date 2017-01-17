Место встречи
Место встречи
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 17.01, 14:26
Минтруд ожидает роста зарплат в России в 2017 году. зарплаты, работа. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Минтруд ожидает роста зарплат в России в 2017 году

комментировать

Минтруд ожидает роста зарплат в России в 2017 году

Минтруд ожидает роста зарплат в России в 2017 году

    Министерство труда прогнозирует рост зарплат в России в 2017 году.

    В интервью «Российской газете» глава Минтруда Максим Топилин сообщил, что это произойдет не только с номинальными, но и реальными зарплатами.

    Максим Топилин, министр труда и социальной защиты: «Заработная плата, по нашим оценкам, будет увеличиваться. Не только номинальная, но и реальная. По итогам 2016 года мы, скорее всего, увидим рост реальных зарплат, потому что уже с августа наметилась положительная тенденция к их повышению».

    По итогам 2015 года, по данным Топилина, реальные зарплаты россиян сократились на 9,5%. Также Топилин заявил, что государство не собирается законодательно ограничивать зарплаты руководителей госкомпаний. Такие компании, по мнению министра, коммерческие, а в бизнесе зарплаты регулировать нельзя.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru