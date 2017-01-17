Минтруд ожидает роста зарплат в России в 2017 году

Министерство труда прогнозирует рост зарплат в России в 2017 году.Российской газете» глава Минтруда Максим Топилин сообщил, что это произойдет не только с номинальными, но и реальными зарплатами.
Максим Топилин, министр труда и социальной защиты: «Заработная плата, по нашим оценкам, будет увеличиваться. Не только номинальная, но и реальная. По итогам 2016 года мы, скорее всего, увидим рост реальных зарплат, потому что уже с августа наметилась положительная тенденция к их повышению».
По итогам 2015 года, по данным Топилина, реальные зарплаты россиян сократились на 9,5%. Также Топилин заявил, что государство не собирается законодательно ограничивать зарплаты руководителей госкомпаний. Такие компании, по мнению министра, коммерческие, а в бизнесе зарплаты регулировать нельзя.
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