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  • 17.01, 14:26

Неизвестные обстреляли из пневматики детский сад в Иркутске

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Неизвестные обстреляли из пневматики детский сад в Иркутске

Неизвестные обстреляли из пневматики детский сад в Иркутске

Неизвестные обстреляли из пневматики детский сад в Иркутске
  • Фото: as.baikal.tv

    • Полиция Иркутской области ищет преступников, обстрелявших из пневматического оружия здание детского сада в областном центре.

    Как сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по Иркутской области, инцидент произошел в ночь на понедельник. Родители воспитанников детсада сообщили о нем в полицию в понедельник вечером.

    Из сообщения ГУ МВД по Иркутской области: «По факту происшествия в детском саду ЖК „Луговое“ проводится проверка, опрашиваются местные жители для установления свидетелей и очевидцев, изучается видео с камер наружного наблюдения».

    В здании детского сада повреждены окна на втором этаже, на работу учреждения это не повлияло, добавили в полиции. Как отмечают местные СМИ, по окнам стреляли из здания напротив детского сада.

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