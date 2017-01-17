Неизвестные обстреляли из пневматики детский сад в Иркутске

Полиция Иркутской области ищет преступников, обстрелявших из пневматического оружия здание детского сада в областном центре.ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по Иркутской области, инцидент произошел в ночь на понедельник. Родители воспитанников детсада сообщили о нем в полицию в понедельник вечером.
Из сообщения ГУ МВД по Иркутской области: «По факту происшествия в детском саду ЖК „Луговое“ проводится проверка, опрашиваются местные жители для установления свидетелей и очевидцев, изучается видео с камер наружного наблюдения».
В здании детского сада повреждены окна на втором этаже, на работу учреждения это не повлияло, добавили в полиции. Как отмечают местные СМИ, по окнам стреляли из здания напротив детского сада.
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